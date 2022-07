In un week-end con l’Italia nuovamente protagonista con il FIA World Endurance Championship non è mancato lo spettacolo nell’International GT Open, categoria che questo fine settimana ci ha tenuto compagnia in quel di Budapest.

La 23ma puntata di ‘A Ruota Libera’ non vedrà solo il racconto delle prove magiare. Ricordiamo infatti la presenza in scena a Townsville del Supercars Championship, mentre in North America evidenziamo la tappa di Mid-Ohio della NASCAR Truck Series e la sfida di Atlanta dell’Xfinity Series.

GT Open, Budapest: Team GT #33 ed Oregon Team #19 al top

Florian Scholze / Alain Valente (Team GT #33/Mercedes) e Kevin Gilardoni / Glenn van Berlo (Oregon Team #19/Lamborghini) sono stati i migliori a Budapest, quarto appuntamento con l’International GT Open 2022. Non sono mancate le emozioni nell’impegnativo impianto magiaro, tracciato che precede in ordine cronologico la pausa estiva.

Race-1, Budapest: la prima per Team GT con Florian Scholze / Alain Valente

Florian Scholze / Alain Valente hanno regalato la prima storica affermazione per Team GT nell’International GT Open. Giornata perfetta per la coppia citata, a segno davanti a Nick Moss / Joe Osborne (Optimum Motorsport #72/McLaren) e Dennis Waszek / Jesse Krohn (Racing Trevor #16/BMW).

La corsa si è decisa ai box e pochi metri dopo la bandiera a scacchi annullando una vittoria quasi certa per Benjamin Hites/Leonardo Pulcini (Oregon Team #63/Lamborghini). La squadra italiana ha infatti dovuto scontare una doppia sanzione, rimediata per una falsa partenza e per non aver rispettato l’handicap di tempo al pit.

Wow! An overall and PRO-AM win for Team GT in a safety car-laden race! Congratulations to Alain Valente and Florian Scholze! 🔥#GTOpen 🇭🇺 pic.twitter.com/cC2XND8RRb — International GT Open (@GT_Open) July 9, 2022

Race-2, Budapest: Lamborghini svetta con Gilardoni/van berlo

Kevin Gilardoni / Glenn van Berlo (Oregon Racing #19) sono stati semplicemente i migliori nella prova della domenica, come sempre più corta della race-1. La compagine italiana ha tagliato il traguardo davanti alla già citata coppia formata da Optimum Motorsport e Dennis Waszek / Jesse Krohn (Trevor #16/BMW).

Non sono mancati i colpi di una scena di una competizione oltremodo interessante che vede Gilardoni/van Berlo al top della graduatoria con 81 punti contro i 78 di Moss/Osborne. L’uscita di Spa-Francorchamps non ha compromesso il campionato del duo inglese che dopo la pausa estiva ha tutte le carte in regola per riprendere il comando della graduatoria generale.

Prossima tappa della serie a Spielberg dopo l’estate.

Supercars Championship, Townsville: SVG contro tutti

Shane van Gisbergen resta saldamente il padrone del Supercars Championship 2022. Il neozelandese ha firmato entrambe le competizioni di Townsville, tracciato cittadino che come sempre non ha deluso le attese.

Race-1: SVG svetta con strategia

Il campione in carica del Red Bull Ampol Racing ha dato spettacolo riscendo nel finale ad abbattere Will Davison (Shell V-Power Racing Team #17). La strategia ha aiutato il #97 di Holden che con delle gomme decisamente più fresche ha saputo primeggiare su Ford.

Terzo posto per Cam Waters ( Monster Energy Racing #6), quarto per Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing #8) che fino all’ultima curva ha tentato di prendere il podio. Missione non riuscita per il neozelandese, assente dalla lotta per le prime posizioni durante la seconda corsa.

Race-2: De Pasquale ci prova, ma non basta.

Anton De Pasquale (Shell V-Power Racing Team #11) ha cercato sino all’ultimo di beffare SVG nella race-2. L’australiano ha spinto in testacoda l’ex vincitore della Bathurst 12h nella curva conclusiva, una mossa prontamente sanzionata dalla direzione gara

Waters ha concluso in terza posizione davanti a James Courtney (Snowy River Racing #5) ed a Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25). Questi ultimi due non si sono risparmiati, il #5 del gruppo ha saputo primeggiare sul campione in carica della Bathurst 1000 che dopo le prime tappe sembrava poter impensierire SVG nella lotta per il successo.

Prossima gara al ‘The Bend’ a luglio.

Relive the tense final lap in Townsville as the title rivals come together ⚔️#RepcoSC pic.twitter.com/ZChTv5RZYj — Supercars (@supercars) July 12, 2022

Porsche Supercup, Spielberg: Pereira torna leader

Seconda gioia stagionale per il lussemburghese Dylan Pereira nella Porsche Supercup. Il quarto atto di Spielberg regala al pilota del BWT Lechner Racing un week-end perfetto che gli permette di diventare il nuovo leader del campionato.

Tutto questo è stato aiutato dal 29mo posto conclusivo di Larry ten Voorde (GP Elite). L’olandese, sempre all’arrivo da Monza 2018, è stato spinto out da Marvin Klein (CLRT). L’errore di quest’ultimo ha messo in ghiaccio il podio per Laurin Heinrich (SSR) ed ha promosso Bastian Buus ( BWT Lechner Racing), rispettivamente in seconda ed in terza piazza all’arrivo.

Prossima gara in quel del Paul Ricard tra due settimane.

NASCAR Truck Series, Mid-Ohio: Parker Kligerman abbatte Zane Smith nel finale

Parker Kligerman (Henderson Motorsports #76) e Zane Smith (Front Row Motorsports #38) hanno regalato emozioni a Mid-Ohio nella prima corsa della storia della NASCAR Truck Series.

I due, tra le varie bandiere gialle che hanno caratterizzato l’ultima parte della competizione, non si sono risparmiati con 31enne nativo di Stamford (Connecticut) che ha non ha lasciato scampo ad un eventuale risposta da parte di Smith. Il #38 del gruppo ha dovuto alzare bandiera bianca in una gara che ha visto il prematuro ritiro da parte di Corey Heim (Kyle Busch Motorsports #51). Il giovane portacolori di Toyota non è riuscito a concretizzare la pole in vittoria dopo unna bellissima prima parte di gara.

Piccola pausa ora, si tornerà in scena tra due settimane a Pocono per la finale della regular season.

NASCAR Xfinity Series, Atlanta: Austin Hill svetta nel finale

Austin Hill (RCR #21) ha messo la propria firma sulla gara d’Atlanta della NASCAR Xfinity Series. Giornata perfetta per il portacolori di Chevrolet, vincitore davanti a Josh Berry (JR Motorsports #8) e Martin Truex Jr (Gibbs #18).

Prova perfetta per l’ex protagonista della NASCAR Truck Series che si è subito mostrato a sui agio all’interno dei Superspeedway. Atlanta è stata solamente la conferma all’intero di una serata che non ha sorriso a Ty Gibbs (Gibbs #54), protagonista al via che successivamente ha dovuto arrendersi dopo un contatto con Riley Herbst (Haas #98).

Settimana prossima l’appuntamento a Loudon.

Nella prossima puntata…

Oltre agli eventi già citati resteremo ancora nel ‘Bel Paese’ dal Mugello per la Porsche Carrera Cup Italia, campionato da non perdere insieme all’IMSA Michelin Pilot Challenge che gareggerà in quel di Lime Rock Park. Non dimentichiamoci del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS, pronto per la sua seconda tappa a Suzuka.

Luca Pellegrini