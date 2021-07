Dopo aver celebrato Monza come regina dell’endurance, sede questo week-end della 6h del FIA World Endurance Championship, la 24^ puntata di ‘A ruota libera’ ci riporta finalmente in Giappone alla vigilia delle Olimpiadi. Occhi puntati su Motegi, sede di un nuovo round del SuperGT. A meno di sette giorni da Tokyo 2020 il mondo delle ruote coperte approda nel approda in Asia dove lo spettacolo non è mancato.

A Lime Rock è tornato anche l’IMSA Michelin Pilot Challenge, mentre da Loudon abbiamo assistito alla NASCAR Xfinity Series. Appuntamento anche in Australia con il Supercars Championship che ha gareggiato in quel di Townsville. Assente, invece, la Porsche Supercup che ha rinunciato alla trasferta di Silverstone.

Aria di Olimpiadi con il SuperGT:

Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino conquistano il successo a Motegi, sede del quarto round del SuperGT 2021. I campioni in carica si impongono al termine di una gara in cui, ancora una volta, sono mancate all’appello le Nissan. La coppia del STANLEY NSX-GT ha lottato per tutta la prova contro la Toyota di Yuji Kunimoto/Ritomo Miyata (WedsSport ADVAN GR), secondi sotto la bandiera a scacchi.

Terza piazza per Yuhi Sekiguchi/Sho Tsuboi (au TOM’S GR #36), mentre segnaliamo una nuova deludente prova delle Nissan. La miglior all’arrivo, nella GT500, è stata la #3 di Kohei Hirate/Katsumasa Chiyo (CRAFTSPORTS MOTUL GT-R), quinta all’arrivo con quasi un minuto di ritardo.

Lotus svetta in GT300 a Motegi

Lotus firma il successo in GT300 con Hiroki Katoh/Ryohei Sakaguchi. La coppia di muta Racing precede sotto la bandiera a scacchi la Nissan #11 di Katsuyuki Hiranaka/Hironobu Yasuda (GAINER TANAX GT-R) e la Supra di Hiroki Yoshida

Kohta Kawaai (SAITAMATOYOPET GB GR).

La classifica è sempre più tirata in GT300 con i primi due della classifica a pari punti. La già citata Nissan #11 guida il gruppo insieme alla Mercedes #65 di Naoya Gamou

Togo Suganami.

Prossima tappa in quel di Suzuka a fine agosto.

IMSA Michelin Pilot, Lime Rock: il ritorno di Murillo Racing dopo 4 anni

Dopo 4 anni torna nella victory lane il Murillo Racing. J. Mosing / E. Foss conquistano la prova di Lime Rock dell’IMSA Michelin Pilot Challenge con un importante margine sulla concorrenza. L’AMG #56 taglia il traguardo con quasi 10 secondi di margine sull’Aston Martin #23 di P. Gallagher / S. McAleer (P. Gallagher / S. McAleer) e sulla Porsche #16 di Wright Motorsports con J. Heylen / R. Hardwick.

T. Hagler / M. Lewis si impongono con Hyundai nel TCR per solo 134 millesimi sull’Alfa Romeo di R. Block / T. Lewis. La Veloster di Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian precede la Giulietta di KMW Motorsports with TMR Engineering e la Hyudnai #27 di T. Maxson / T. Gonzalez (Copeland Motorsports).

Prossimo appuntamento il 7 di agosto in quel di Road America.

Supercars Championship, Townsville: Waters ed SVG al top.

Si chiude a Townsville il doubleheader del Supercars Championship con Waters e Shane van Gisbergen che si dividono i successi. Lo spettacolo non è mancato con tre prove molto avvincenti in quello che è il primo circuito cittadino incontrato sino ad ora.

Race-1: festa per Waters, disfatta per Triple Eight

Cameron Waters (Tickford Racing) non ha commesso errori nella race-1. Il pilota Ford, scattato secondo, ha beffato Anton De Pasquale dopo la sosta obbligatoria, una fase che ha tradito le due Holden del Triple Eight. Jamie Whincup e Shane van Gisbergen hanno infatti rimediato una sanzione per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box.

Terzo posto per Chaz Mostert (Andretti) alle spalle del già citato De Pasquale e davanti a Tim Slade, bravo a rimontare dalla 19° posizione in griglia.

Race-2: Lotta in casa Triple Eight

Shane van Gisbergen #97 e Jamie Whincup #88 hanno firmato una bellissima doppietta nella prima prova di domenica. I due alfieri di Triple Eight si sono sfidati a Townsville, una lotta ad armi pari che non ha compromesso il risultato finale.

Il sette volte campione #88 ha provato in tutti i modi ad attaccare il leader del campionato che ha respinto tutti gli attacchi possibili fino all’arivo. Terzo posto per Chaz Mostert, staccato dalle due Holden.

Race-3 bis di Waters

Cameron Waters ha chiuso in bellezza il week-end. Il vincitore della race-1 ha conquistato l’ultima fatica del doubleheader australiano grazie ad una perfetta strategia. Il #6 di casa Tinkford ha approfittato della prima Safety Car per beffare i rivali, fermarsi e tornare al comando dopo aver subito il sorpasso di Shane van Gisberge nei primi giri.

Secondo posto conclusivo per SVG davanti a Will Davidson che dopo il restart ha ceduto il passo al vincitore 2020 della Bathurst 1000. Prossimo appuntamento a settembre per la prova in notturna che si dovrebbe tenere a Perth. Il condizionale è d’obbligo vista l’evoluzione in Australia dell’emergenza sanitaria ed i continui provvedimenti restrittivi.

NASCAR Xfinity, Loudon: Bell mette in riga tutti

Christopher Bell conquista la prova di Loudon della NASCAR Xfinity Series. Il #20 della Cup Series, secondo domenica sera alle spalle di Aric Almirola, ha dato spettacolo sabato in cui non ha avuto rivali.

Il portacolori di Gibbs ha dominato entrambe le Stage ed ha tagliato per primo il traguardo con un notevole gap sui rivali. Secondo posto per Secondo posto per Justin Allgaier davanti a Daniel Hemric (Gibbs #18).

Prossimo appuntamento tra due settimane nel Glen con la Cup Series.

Nella prossima puntata…

Gran parte del motorsport si fermerà nelle prossime due settimane per i Giochi Olimpici di Tokyo. A ruota libera continuerà anche tra 7 gironi con il GT Open e la Porsche Carrera Cup Italia che si sfideranno in quel di Imola. Non dimentichiamoci anche del British GT Championship che gareggerà in quel di Spa-Francorchamps, un antipasto per la 24h del 31 luglio del GT World Challenge Europe.

Luca Pellegrini