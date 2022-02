Si è aperta in quel di Dubai la stagione 2022 dell’Asian Le Mans Series (ALMS), protagonista assoluta della terza puntata di ‘A ruota libera’. La categoria si terrà come l’anno scorso a febbraio con un doppio doubleheader in Medio Oriente tra Dubai Autodrome e Yas Marina. Le emozioni non sono mancate con quasi 40 auto in pista tra LMP2, LMP3 e GT3.

ALMS, Race-1: Nielsen Racing barcolla ma non molla, McLaren svetta in GT3

Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley (Nielsen Racing #4) hanno semplicemente dominato la scena della classe regina come da pronostico essendo l’unica formazione non PRO/Am iscritta. Successo McLaren (Inception Racing #7) in GT3 dopo una bellissima battaglia contro Ferrari.

LMP2, Nielsen Racing svetta come da copione

L’unica auto non PRO/AM iscritta ha dettato legge in LMP2 nella classe regina. La squadra inglese, nonostante un testacoda nella parte iniziale, ha amministrato la corsa chiudendo con un distacco abissale sui rivali (oltre 2 giri).

Secondo posto conclusivo per David Droux/Eric Trouillet/ Sébastien Page (Graff #39) davanti a Dennis Andersen/Anders Fjordbach/Kevin Weeda (High Class Racing #49). I francesi vincono la lotta in PRO-Am contro i danesi nonostante un piccolo problema a 33 min to go al numero presente nella parte sinistra dell’auto.

LMP3: CD Racing ringrazia e vince

CD Racing approfitta dei problemi dei diretti rivali e festeggia il successo nella race-1 dell’Asian Le Mans Series. Edouard Cauhaupé/ Nick Adcock /Mikkel Jensen #3 mettono tutti in riga imponendosi davanti alla gemella #27.

3 delle 4 ore previste della race-1 sono state controllate da Laurents Horr/Sebastian Alvarez / Mathieu de Barbuat (DKR Engineering #2). La prima è stata un’eccezione con il perfetto stint di Noble (Nielsen Racing #8).

La formazione britannica ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando spazio ai lussemburghesi che hanno iniziato l’ultima ora davanti alle due auto di CD Racing. Seconda piazza per Edouard Cauhaupé/ Nick Adcock /Mikkel Jensen #3 davanti a Christophe Cresp /Antoine Doquin / Steven Palette #27. Delusione per Europol Competition #13, équipe che hanno perso terreno con l’arrivo della notte.

Tutto è cambiato a 20 minuti dalla conclusione in seguito ad un problema per la vettura di testa. DKR Engineering #2 ha dovuto ritirarsi, CD Racing ha preso il controllo delle operazioni realizzando una splendida doppietta. Terzo posto per Fabrice Rossello/ Xavier Lloveras /Vyaceslav Gutak (G-Drive Racing #26), abili nel finale a rispondere a Rinaldi Racing.

GT3: McLaren precede Ferrari all’arrivo

Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat (Inception Racing #7) hanno firmato con McLaren la race-1 dell’ALMS in quel di Dubai. Prova di forza per la squadra britannica che ha completato davanti a Davide Rigon/ David Perel / Rino Mastronardi (Rinaldi Racing/Ferrari #55) ed a Conrad Grunewald/Louis Prette/Vincent Abril (AF Corse/Ferrari #17).

Ferrari vs McLaren per tutta la corsa in GT3. La competizione si è aperta sotto l’insegna della Rossa con AF Corse #17 e Rinaldi Racing #55 che hanno preso il largo sulla vettura britannica di Inception Racing #7.

Gli autori della pole-position hanno dovuto cedere il passo a Conrad Grunewald #17 ed a Rino Mastronardi, rispettivamente primo e secondo fino alla prima sosta. Tutto è cambiato con l’arrivo della notte, caratterizzata da un bel duello al vertice tra Davide Rigon #55 e Ben Barnicoat #7.

Il britannico di Lexus (Vasser Sullivan) per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha preso la vetta della corsa a meno di 2h dalla conclusione ed ha provato ad allungare sul nostro connazionale che ha cercato invano di respingere l’attacco dell’avversario. Terzo posto conclusivo per AF Corse (Ferrari #17) con Abril che ha saputo respingere i vari attacchi della McLaren di Joe Osborne (Optimum Motorsport #42).

ALMS, Race-2: Nielsen Racing concede il bis, Ferrari svetta con Rinaldi

Nielsen Racing ha dominato come da programma anche la race-2. Il trio della squadra britannica non ha avuto problemi ad abbattere la concorrenza, mentre in GT la Ferrari precedeva all’arrivo Aston Martin e McLaren. Successo anche in LMP3 per Nielsen Racing, nuovamente out DKR Engineering #2.

Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley hanno vinto il titolo nella classe overall davanti a Dennis Andersen/Anders Fjordbach/Kevin Weeda (High Class Racing #49) e David Droux/Eric Trouillet/ Sébastien Page (Graff Racing #39), in difficoltà nella seconda metà dell’evento.

LMP3: week-end nero per DKR Engineering

I lussemburghesi di DKR Engineering #2 hanno dovuto alzare bandiera bianca anche nella race-2 di Dubai ad 1h dal termine. Laurents Horr/Sebastian Alvarez / Mathieu de Barbuat hanno ceduto il passo a Nielsen Racing che con Tony Wells / Colin Noble #8 aveva provato più volte ad impensierire il primato della squadra che ha vinto l’ultima European Le Mans Series.

Ottima prova per CD Racing, nuovamente a podio con Christophe Cresp /Antoine Doquin / Steven Palette #27 davanti a Edouard Cauhaupé/ Nick Adcock /Mikkel Jensen #3. Delusione, invece, per Inter Europol e per G-Drive Racing, formazione da cui ci si attendeva di più.

ALMS, GT3: AF Corse cede il successo a Rinaldi

Rinaldi Racing ha vinto con Davide Rigon/ David Perel / Rino Mastronardi #55 la race-2 dell’Asian Le Mans Series in quel di Dubai. I track limits, una variabile sin dai primi giri, hanno deciso la classifica generale nell’ultima ora, caratterizzata da una bella sfida per il vertice tra Rinaldi ed AF Corse.

Conrad Grunewald/Louis Prette/Vincent Abril (AF Corse #17) sono stati costretti ad alzare bandiera bianca nel finale per un eccessivo abuso di track limits. Abril, unico del gruppo di testa su una strategia diversa, ha dovuto difendersi negli ultimi minuti da Rigon che non ha lasciato scampo all’ex pilota ufficiale di Mercedes.

Terzo posto per AF Corse alle spalle della McLaren #7 di Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat (Inception Racing), auto che svetta in classifica con un solo punto sulla Rossa #55 a due prove dalla conclusione. Ottima prestazione nella sfida di domenica per l’Aston Martin di Ahmad Al Harthy /Sam De Haan / Charlie Eastwood (Oman Racing #69), a lungo in lotta per il podio.

Nella prossima puntata…

Come già detto vivremo la seconda prova dell’Asian Le Mans Series, mentre da Daytona scatta la stagione della NASCAR Xfinity e Truck Series nel medesimo fine settimana della prima prova della Cup Series. Il ‘World Center of Racing’ torna quindi protagonista a meno di un mese dalla 60^ edizione della Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini