Occhi puntati su Monza per la 20^ puntata di ‘A ruota libera’. Insieme al DTM ricordiamo infatti la prima sfida nel tempio della velocità della Porsche Carrera Cup Deutschland, campionato che ha tagliato il traguardo delle 350 competizioni questo week-end.

Lo spettacolo è stato tanto sabato e domenica con una nuova sfida per quanto riguarda il GT Open e la Porsche Carrera Cup France da Spa-Francorchamps. In pista anche il TCR Europe e GT4 Europe da Zandvoort con il GT World Challenge Europe, mentre da Nashville abbiamo assistito il ritorno della NASCAR Xfinity e Truck Series. Ultimo, ma non meno importante, il Supercars Championship che ha ripreso la propria stagione da Darwin.

Carrera Cup Deutschland: doppietta per Larry ten Voorde

Si chiude a Monza uno spettacolare fine settimana per la Porsche Carrera Cup Deutschland che per la prima volta sbarca in Lombardia. Larry ten Voorde allunga in campionato con due vittorie importantissime nella pista che accoglierà a settembre anche la Supercup.

La prima delle due corse di Monza si è aperta sotto il controllo di ten Voorde (GP Elite). Il vincitore della Supercup 2020 ha preso un discreto gap sulla concorrenza ed ha portato a casa senza molti problemi race-1. Alle sue spalle si è piazzato Laurin Heinrich (Huber Racing) davanti al turco Ayhancan Güven (Phoenix).

La seconda prova, la 350^ della storia della categoria, è stata decisamente più entusiasmante con l’arrivo della pioggia. Ayhancan Güven ha cercato di prendere il largo nei primi metri, ma la sua fuga è stata presto interrotta da una bandiera gialla. L’alfiere di Phoenix è stato ripreso da ten Voorde che ha iniziato ad attaccarlo in tutti i modi nei lunghi rettilinei del tempio della velocità.

Un bloccaggio di Güven alla prima variante e l’arrivo della pioggia ha permesso a ten Voorde di prendere il comando ed ha gestire gli attacchi di Laurin Heinrich (Huber Racing) e Rudy van Buren (CarTech Motorsport di Nigrin) che si sono messi all’inseguimento del campione 2020 della Supercup. Un incidente alla ‘Parabolica’ ha costretto la direzione gara ad inserire una Safety Car che ha congelato la corsa. Güven si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti a van Buren che ottiene il miglior risultato della stagione.

Prossimo appuntamento a luglio in quel di Zandvoort

Porsche Carrera Cup France: doppietta di Klein

Marvin Klein domina la scena a Spa-Francorchamps, terzo atto stagionale. Il transalpino conquista lo storico tracciato belga e si impone per la prima volta in stagione dopo due prestazioni mediocri.

Klein ha iniziato con il piede giusto il fine settimana con una race-1 perfetta. Il portacolori di CLRT ha gestito il lussemburghese Dylan Pereira (BWT Lechner) ed il teammate Florian Latorre che fino all’ultimo ha provato a beffare il vice campione della Porsche Supercup senza riuscire nell’impresa.

La situazione non è cambiata nella race-2 con Klein che ha dominato la scena davanti a Pereira. Il portacolori di Lechner ha provato nel finale a riprendere il giovane transalpino che ha dovuto vedersela anche con Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras). Quest’ultimo, scattato ottavo, ha completato al terzo posto, un risultato che si è tramutato in una seconda posizione in seguito ad una sanzione a Pereira che ha abusato dei limiti della pista.

Prossimo atto a Monza nel week-end dell’11 luglio.

TCR Europe: Coronel e Girolami a segno

Tom Coronel e Franco Girolami si dividono i successi a Zandvoort che questo fine settimana ha accolto un nuovo fine settimana del TCR Europe. Lo spettacolo non è mancato con due prove molto interessanti.

Il terzo week-end del TCR Europe 2021 si è aperto con una splendida vittoria da parte del padrone di casa Tom Coronel. Il pilota Audi di Comtoyou ha iniziato ad inanellare giri veloci in successione e da terzo si è portato al comando beffando il britannico Jack Young. L’autore della pole-position di Brutal Fish (Honda) ha dovuto alzare bandiera bianca contro il padrone di casa che conquista il primo acuto della stagione. Terzo posto per il serbo Dušan Borković, teammate del vincitore di race-1.

Primo acuto in carriera per Franco Girolami, fratello del pilota che gareggia con Honda nel Mondiale. L’alfiere di PPS ha beffato con la propria Civic TypeR il padrone di casa Niels Langeveld sulla prima delle Elantra N di SLR. Le vetture coreane hanno iniziato con il piede giusto la prova, ma hanno dovuto cedere il passo nella parte centrale alla più competitiva Honda. Terzo posto per il giovanissimo spagnolo Isidro Callejas, in pista con una Honda del Team Brutal Fish.

Prossimo appuntamento a Spa-Francorchamps a fine luglio in occasione della mitica 24h del GT World Challenge Europe.

Supercars Championship, Darwin: Mostert ed SVG a segno

Cala il sipario a Darwin sul quinto round del Supercars Championship. Chaz Mostert e Shane van Gisbergen si dividono i successi nelle tre gare in programma nell’Hidden Valley Raceway

Il primo round del week-end, l’unico svolto al sabato, si è aperto con una carambola all prima impegnativa staccata. Scott Pye (Team 18 #20) ha sbagliato la frenata ed ha innescato una serie di contatti in cui sono stati eliminati anche Anton De Pasquale (DJR #19) ed il compagno di box Mark Winterbottom #18, rispettivamente primo e secondo in griglia di partenza.

Il neozelandese Shane van Gisbergen (Triple Eight #97) ha approfittato della situazione per prendere il comando ed allungare sulla concorrenza. Il leader del campionato ha alzato bandiera bianca al 23° passaggio, momento del primo ed unico pit. Un problema sulla posteriore sinistra.

Chaz Mostert (Andretti #25) è salito al comando ed ha gestito la prima piazza dagli attacchi di Cam Waters (Tinkford #6) e Nick Percat (Brad Jones #8). Questi ultimi si sono sfidati per la seconda piazza con una bella battaglia che si è conclusa sotto la bandiera a scacchi.

SVG padrone della domenica

Il secondo giorno di sfide è stato invece dominato da SVG. Il #97 del gruppo non ha avuto problemi ad imporsi in entrambe le sfide in programma con margine sulla concorrenza. Will Davison (DJR #17) e Jamie Whuncup (Triple Eight #88) hanno chiuso nelle due prove alle spalle del neozelandese che si è preso un importante rivincita dopo quanto accaduto sabato.

GT Open: Porsche e Lamborghini svettano a Spa

Due belle prove hanno caratterizzato la gara di Spa-Francorchamps dell’International GT Open. Porsche e Lamborghini si impongono nelle Ardenne, rispettivamente con Lechner Racing e Vincenzo Sospiri Racing.

Il fine settimana di Spa-Francorchamps si è aperto con il primo acuto del 2020 per Porsche. Al Faisal Al Zubair / Andy Soucek hanno conquistato la leadership intorno alla metà della prova e non hanno più lasciato il comando dell’evento. La coppia del Lechner Racing ha tagliato il traguardo davanti all’Aston Martin di TF Sport con Robby Foley/ Michael Dinan. Ha completato il podio la McLaren di Brendan Iribe /Ollie Millroy (Inception Racing), autori della pole-position.

Domenica, nella prova sprint, abbiamo assistito al dominio del VSR che ha messo in bacheca una bellissima doppietta. Frederik Schandorff / Michele Beretta hanno vinto sull’Huracan gemella di Baptiste Moulin / Yuki Nemoto e sulla Porsche di Lechner che esce dal Belgio con due importanti podi in ottica campionato.

Prossimo evento a metà luglio in quel di Budapest.

GT4 Europe: festa per Aston e Mercedes

Due interessanti competizioni hanno segnato il terzo atto del GT4 European, in pista a Zandvoort con il GT World Challenge Europe. Primo acuto stagionale per César Gazeau / Konstantin Lachenauer (AGS Events/Aston Martin) nella race-1, mentre è stata la Mercedes ad avere la meglio domenica pomeriggio con Jean Luc Beaubelique / Jim Pla (AKKA).

Nella prima sfida la vettura inglese ha controllato una prova che è stata interrotta per parecchi minuti in seguito ad un incidente della McLaren di United Autosports di Gus Bowers. Fabien Michael / Gregory Guilvert (Sainteloc Racing/Audi) hanno completato al secondo posto davanti alla Porsche di Joel Sturm / Nicolaj Møller Madsen (Allied-Racing), autori della pole-position.

Mercedes svetta nella race-2, prova che ha visto una netta superiorità da parte di AKKA-ASP. La formazione francese ha colto il primo posto con Jean Luc Beaubelique / Jim Pla ed il terzo con Paul Evrard / Timothe Buret. Secondo posto per Sainteloc, i migliori del week-end olandese in cui le sorprese non sono mancate.

Prossimo appuntamento a Spa-Francorchamps a fine luglio.

NASCAR Style: tante emozioni sul cemento di Nashville



Storico week-end a Nashville per le ‘categorie minori’ della NASCAR. Kyle Busch e Ryan Preece si dividono i successi nelle due competizioni che hanno preceduto di qualche ora la prima sfida della Cup Series sul cemento del rinnovato Superspeedway dello Stato del Tennessee.

Kyle Busch entra nella storia della Xfinity

Kyle Busch entra nella storia della NASCAR Xfinity Series con la 100^ affermazione della storia della serie. Il #54 del Joe Gibbs Racing ha conquistato la terza gioia nel 2021 in questa categoria al termine di una lunghissima battaglia contro Justin Allgaier #7 (Jr Motorsport).

Dopo una prima frazione conquistata da Austin Cindric #22 (Penske), Kyle Busch ha preso in mano la situazione e dopo aver in mano il secondo ‘traguardo volante’ sembrava irraggiungibile per il successo finale. Allgaier ha provato in tutti i modi ad attaccare la Supra #54 che è riuscita a gestire i tanti restart che hanno condizionato la fase conclusiva.

Ryan Preece conquista Nashville al debutto

Debutto e vittoria per Ryan Preece nella NASCAR Truck Series. Il #17 del gruppo, regolarmente iscritto alla NASCAR Cup, si è imposto a Nashville al termine di una prova molto incerta. Il portacolori di JTG Daugherty Racing ha beffato negli 3 giri conclusivi Grant Enfinger #98 (ThorSport Racing).

Quest’ultimo sembrava in grado di resistere a Preece che ha tagliato il traguardo con ampio margine sulla concorrenza. Secondo posto per Todd Gilliland #38 (Front Row Motorsports), bravo nel finale ad approfittare delle difficoltà di Enfinger.

Appuntamento settimana prossima per tutte le categorie della NASCAR a Pocono.

Nella prossima puntata…

Con ancora negli occhi il successo del ‘Grello’ alla 24h del Nuerburgring tornano all’azione i protagonisti del NLS per una nuova sfida. Occhi puntati sull’Inghilterra con il BTCC che trona da Brands Hatch Indy e con il British GT Championship che riparte da Silverstone. La Porsche Supercup riparte dalla Stiria, mentre la Pocono non dimenticatevi della NASCAR Xfinity e Truck Series.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo