Nessuno si sarebbe mai immaginato un compleanno così sofferto e diverso, per uno dei simboli dello Sport Italiano, ovvero Alex Zanardi. Infatti oggi “taglia il traguardo” di 54 primavere il campione bolognese, chiamato più che mai a lottare.

Dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto sulla sua handbike, non sono mancati i numerosi auguri dal web.

In primis il messaggio commovente di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie“

“Un giorno speciale per un uomo speciale – ha invece annunciato Federciclismo – Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex“. “Buon compleanno campione! Oggi più che mai, #ForzaZanardi“, ha invece twittato la Scuderia Ferrari.

Non è stato solo il mondo sportivo, però, a dedicare un pensiero al campione di Bologna in questa giornata. Anche tanti personaggi delle istituzioni o dello spettacolo hanno voluto dedicare un post sui social piuttosto che una frase ad Alex Zanardi.

Tutto questo sta a dimostrare quanto Alex, con tutta la sua storia, sia diventato un personaggio che trascende lo sport, un simbolo per tutti gli italiani.

Tanti auguri Alex, non mollare Campione!

Giulia Scalerandi