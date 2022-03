In concomitanza con l’opening round della Formula X si terrà al Mugello la prima 12h dell’anno per quanto riguarda la 24h Series. La realtà di Creventic ritorna in Toscana per una competizione che oramai è diventata una sorta di tradizione a più di due mesi dalla 24h di Dubai che ha aperto l’attività agonistica.

Sono tanti i nomi interessanti tra le GT3, classe regina che non delude mai le attese. Non troviamo come prevedibile WRT, squadra che ha vinto in Medio Oriente con il quartetto formato da Mohammed Al Saud/ Dries Vanthoor/ Axcil Jefferies/ Christopher Mies/ Thomas Neubauer.

Herberth Motorsport sono i favoriti d’obbligo. Il team tedesco, tre volte a segno in questa sfida, cerca di rifarsi dopo una 24h di Dubai oltremodo sfortunata. Alfred e Robert Renauer saranno iscritti alla corsa con Daniel Allemann e Ralf Bohn, quartetto abbastanza noto per questa categoria.

Ricordiamo che la formazione legata a Porsche prenderà poi la volta di Imola per la prima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Per il marchio di Stoccarda troveremo anche l’Earl Bamber Motorsport con Adrian D’Silva / Matthew Payne / Reid Harker. Settimana in Italia per Earl Bamber, padrone dell’omonima squadra che settimana scorsa ha vinto con Chip Ganassi Racing (Cadillac) la recente Sebring 12h.

Non solo Porsche alla 12h Mugello

Dalla Florida arriva anche un altro vincitore: Giorgio Sernagiotto. Il portacolori di Cetilar Racing (Ferrari/GTD) è atteso con una Mercedes AMG GT3 (MP Racing) accanto a Thomas, David e Corinna Gostner. Per Mercedes è da evidenziare il debutto di Landgraf Motorsport con Martin Konrad, Alexander Hrachowina e la leggenda del DTM Bernd Schneider.

Interessanti formazioni anche per Audi. Saintéloc Racing militerà con Olivier Esteves / Christian Kelders / Simon Gachet / Pierre-Yves Paque, mentre Phoenix Racing con Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer, Elia Erhart e Swen Herberger. Per la casa dei Quattro Anelli non dimentichiamoci anche di Car Collection Motorsport #34 con Wiggo Dalmo insieme a Johannes Dr. Kirchhof ed a Elmar Grimm

Alla 12h del Mugello che ci apprestiamo a vivere non mancherà Kessel Racing con Marco Frezza / David Fumanelli / Alessandro Cutrera / Marco Talarico. Presente anche BoDa by Bas Koeten Racing con una Bentley GT3 ed ST Racing con BMW.

Appuntamento sabato con la prima parte della gara che si concluderà domenica.

Luca Pellegrini