Il motorsport internazionale sbarca nel nostro paese con la 24H Series, e con l’appuntamento della 12h di Monza. Il secondo round della serie, scattata lo scorso giugno da Portimao, apre il calendario del tempio della velocità in questo fine settimana.

La corsa sarà purtroppo a porte chiuse, ma è a tutti gli effetti il primo evento internazionale nel nostro paese dopo l’emergenza sanitaria. La corsa è stata spostata di alcuni mesi rispetto alla propria data originale. Ricordiamo infatti che i protagonisti della 24H Series avrebbero dovuto aprire il proprio campionato dal nostro autodromo nel fine settimana del 29 marzo.

GT3, GT4, TCR e tutte le classi inferiori ammesse all’evento sono pronte a sfidarsi a Monza per la prima edizione di questo evento. Ricordiamo infatti che non si era mai tenuta una corsa della 24H Series nell’impianto lombardo. Negli ultimi anni il campionato olandese aveva disputato delle manifestazioni al Mugello o ad Imola.

Come spesso accade per 24H Series, la 12h di Monza sarà divisa in due fasi. Le prime 4h si svolgeranno venerdì, mentre sabato sono indette le restanti 8h. Il tutto è trasmesso in diretta sul canale YouTube della categoria. La fase 1 scatterà alle 16, mentre la corsa si concluderà a partire dalle 11 di sabato.

Luca Pellegrini