La celebre “Coppa Florio”, la corsa automobilistica ideata da Vincenzo Florio, ritorna sull’Autodromo di Pergusa dopo ben 39 anni di assenza. Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre infatti, sarà di scena sul celebre circuito siciliano la quarta delle otto prove che compongono il prestigioso campionato “24h Series Powered by Hankook”.

DUE GARE DA SEI ORE CIASCUNA

Ad annunciarlo è stata la società olandese Creventic, ideatrice e detentrice dei diritti della celebre serie Endurance. Il programma prevede una gara divisa in due: le prime sei ore si svolgeranno sabato 10 Ottobre , mentre le restanti sei saranno disputate Domenica 11. Al termine delle 12 ore complessive verrà assegnata la 24esima “Coppa Florio”.

Sono ammesse le vetture Gran Turismo (GT3, GT Cup e GTX) e le Turismo secondo i regolamenti del TCR DSG. Le case partecipanti rappresentate da team privati sono: Ferrari (488 GT3), Audi (R8 GT3), Lamborghini (Huracan GT3), Mercedes (AMG GT3), Porsche (991 GT3). Tra le Turismo TCR: Audi (S3 LMS), Volkswagen (Golf), Seat (Leon), Honda (Civic).

COPPA FLORIO, UNA STORIA ANTICA

La corsa siciliana è una delle più antiche della storia, disputata per la prima volta nel 1900 con il nome di “Coppa Brescia”. Nel 1905 l’evento diventò “Coppa Florio” prendendo il nome del suo ideatore, e della quale sono state disputate dodici edizioni fino al 1929. Dopo un periodo di oblio, la “Coppa Florio” rientra in un calendario ufficiale negli anni 70, con l’ultima edizione che viene disputata nel 1981.

Oggi, la società olandese Creventic, grazie anche all’accordo siglato con la Famiglia Florio, è riuscita ad inserire la celebre corsa siciliana nel calendario della 24h Series al posto di Imola. Il Coordinatore Sportivo di Creventic Ole Dörlemann ha dichiarato: “Questa è un’opportunità incredibile e non posso che ringraziare il Signor Chico Pallandino Florio per la fiducia data a Creventic per riportare in vita una delle più antiche gare di durata nella storia del Motorsport”.

“Siamo anche molto orgogliosi di accogliere l’Autodromo di Pergusa nel calendario della 24H SERIES, in quanto vanta una grande storia e tradizione, e annovera tra i propri vincitori precedenti una collezione di icone del Motorsport. Siamo certi che la nuova Coppa Florio possa diventare uno degli eventi più attesi del calendario della 24H SERIES nei prossimi anni, e non vediamo l’ora che le auto delle classi GT e TCE scendano in pista questo ottobre in Sicilia”.

Julian D’Agata