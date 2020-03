Il Team Manthey conferma che sarà presente alla prossima edizione della 24h del Nürburgring, la famosa competizione di durata che si si svolge all’interno dell’inferno verde. Dopo l’annuncio dell’equipaggio ufficiale di Frikadelli Racing, Manthey ha annunciato il quartetto che cercherà di portare a casa il settimo sigillo.









Matt Campbell, Julien Andlauer, Mathieu Jaminet e l’esperto Lars Kern si alterneranno al volante della Porsche 911 GT3 – R #911. Il “Grello”, nome della storica livrea verde – giallo della vettura di punta di Manthey, cerca di conquistare il settimo successo nella 24h del Nürburgring dopo l’amara sconfitta dello scorso anno.

Per Campbell e Jaminet si tratta di un ritorno nella magica atmosfera della 24h tedesca dopo la partecipazione all’edizione 2019 sulla Porsche #12 del team Manthey. La coppia, in compagnia di Kern, ha siglato la passata edizione nella propria classe, raccogliendo il quarto posto overall.

Discorso diverso per Julien Andlauer: il vincitore della 24h di Le Mans 2016 nella categoria GTE – Am debutta alla 24h Nürburgring come pilota junior di Porsche. Come per gli altri equipaggi iscritti alla 24h di maggio, l’equipaggio Kern/Andlauer/Jaminet/Campbell sarà in pista nel NLS come “allenamento” per la prova endurance più importante del Nürburgring.

Ricordiamo che al momento Manthey ha reso noto la partecipazione con una sola auto, contro le due vetture delle ultime edizioni. Sottolineamo però come anche KCMG e Frikadelli competeranno nella classica tedesca con un equipaggio ufficiale.

Luca Pellegrini