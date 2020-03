Frikadelli Racing ha annunciato il programma sportivo per il 2020. La squadra tedesca ha previsto impegno su più fronti, dall’Intercontinenental GT Challenge alla 24 Ore del Nürburgring.









L’importante competizione dell’Inferno verde, prevista per il penultimo weekend di maggio, vedrà al via il team Frikadelli con due Porsche 911 GT3 – R. L’equipe di Klaus Abbelen, fedele alle competizioni del Nürburgring, cerca l’assalto nel 2020 con una vettura riservata a quattro factory drivers.

Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor ed Earl Bamber si alterneranno alla guida della prima auto, mentre Klaus Abbelen, Lance David Arnold, Alex Mueller e l’esperta Sabine Schmitz verranno impiegati sulla seconda 911 GT3 – R.

Oltre alle due auto che si contenderanno le principali classifiche riservate alle GT3, la scuderia tedesca parteciperà anche alla classe GT4, con una Porsche Cayman 718 GT4.

Ricordiamo che il team tedesco, da qualche anno in collaborazione con Mantey, gareggerà anche nella 6h di qualificazione alla 24h e alle prime tre competizioni del VLS, la categoria che gareggia esclusivamente nell’Inferno verde.

Per Frikadelli si tratta di un vero e proprio ritorno all’interno delle competizioni del Nürburgring, dopo aver preso in considerazione l’abbandono dalla pista tedesca a seguito delle limitazioni sulla potenza delle GT3 imposte nella scorsa edizione del VLS (ex VLN).

Frikadelli verso nuovi obiettivi

Dopo aver corso e vinto la 9h di Kyalami, ultimo round dell’Intercontinental GT Challenge (IGTC), il Frikadelli Racing potrebbe ripresentarsi in Sudafrica per cercare di difendere il trofeo del 2019. Nick Tandy, Dennis Olsen e Mathieu Jaminet, vincitori lo scorso anno dell’evento africano, potrebbero nuovamente essere della partita per l’ultimo appuntamento della serie “mondiale” di SRO.

Klaus Abbelen, team principal e pilota della squadra, ha annunciato un possibile impegno nella 12h di Bathurst del prossimo anno, altro evento che rientra nell’IGTC. Nella seconda metà del 2020, conferma Abbelen, si concentreranno in altre categorie, con un veicolo LMP3 per un progetto nei prototipi.

Luca Pellegrini