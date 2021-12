100 km dei campioni: Valentino Rossi ospita Jorge Lorenzo al Ranch, 40 invitati totali

L’edizione 2021 della 100km dei campioni si preannuncia spettacolare vista la lista degli ospiti invitati da Valentino Rossi. Nella gara flat-track che si correrà domenica 5 dicembre nel ranch di Tavullia parteciperanno figure di spicco delle due ruote, con i riflettori puntati in particolar modo sulla partecipazione del cinque volte iridato Jorge Lorenzo.

JORGE LORENZO ACCOGLIE LA SFIDA DI VALENTINO ROSSI

Il pilota di Mallorca, ritiratosi dalla MotoGP alla fine del 2019, è pronto a competere per la gloria sfidando Valentino Rossi e colleghi, scenario fino a qualche settimana fa decisamente inaspettato. Tuttavia, nel documentario DAZN “RiVale” Lorenzo ha parlato di una chiacchierata al telefono con Rossi nel giorno dell’intervista, perciò è logico pensare che l’invito sia arrivato proprio in quel momento, tra l’altro a poche giornate dal GP di Valencia.

TANTI ISCRITTI IN ARRIVO DAL PADDOCK DEL MOTOMONDIALE

Oltre a Lorenzo troviamo altri ospiti attualmente attivi del paddock della MotoGP. Parliamo ad esempio di Maverick Viñales, del campione Moto3 2020 Albert Arenas, Alberto Surra (appena entrato in VR46), Alex Rins, Andrea Migno, Augusto Fernandez, Celestino Vietti, Dennis Foggia, Elia Bartolini, Fabio Di Giannantonio, Iker Lecuona (prossimo al debutto in SBK con HRC), Jake Dixon, John McPhee, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Matteo Bertelle, Stefano Nepa, Mattia Casadei, Mattia Pasini, Niccolò Antonelli, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone.

Saranno presenti anche Xavier Artigas e Ivan Ortola, quest’ultimo pilota spagnolo pronto a debuttare in Moto3 con MTA. In più annoveriamo anche Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri, piloti che cercheranno di dimenticare un 2021 difficile nei 100 km al ranch. Tra i rappresentanti del Motomondiale anni ’90 troviamo Alessandro Gramigni, campione del mondo 125cc nel 1992 con Aprilia, costruttore a cui il “Gram” è molto legato

CHAZ DAVIES COMANDA IL GRUPPO DELLE DERIVATE

Non solo Motomondiale, anzi, tra gli invitati ci sono personaggi celebri nel mondo delle derivate. Tra tutti spicca Chaz Davies, appena ritiratosi dalle competizioni, ma ci saranno anche Axel Bassani (Ducati Motocorsa SBK), Tito Rabati, Kevin Manfredi (WSSP – EWC), Federico Fuligni (WSSP), Luca Ottaviani (SSP CIV – WSSP) e Matteo Patacca (CIV SSP). Nella lista iscritti è presente Kevin Zannoni, due volte campione CIV Moto3 e quest’anno pilota LCR in MotoE. Tra i giovani italiani figura anche Filippo Farioli, in pista a Jerez nel CEV Moto3 e pilota Rookies Cup (15°).

JEREMY MCGRATH, MARCO BELLI E FRANCESCO CECCHINI: I BOSS DELL’OFF ROAD

Occhi puntati anche su uno dei re dello sterrato, Jeremy McGrath, sette volte campione Supercross e vera e propria star delle ruote tassellate americane tra gli anni ’90 ed i primi 2000. Rimanendo sull’off-road annoveriamo la presenza del sei volte iridato Flat-Track Francesco Cecchini, figlio di Mirko, famoso capotecnico di Gresini Racing. A proposito di Flat non si può non citare Marco Belli, fondatore del marchio Zaeta e pluri-campione nella categoria grazie agli undici titoli conquistati in giro per il mondo.

IL FORMAT DEL WEEKEND

Non disputatasi nel 2020 a causa del Covid-19, la 100 km dei Campioni torna in pista seguendo il classico format. L’evento inizierà sabato con la gara ad eliminazione denominata l’Americana. Dopodiché si procederà con le qualifiche, utili a stabilire la griglia di partenza della gara domenicale. Quest’ultima durerà 50 giri, nei quali i piloti delle squadre dovranno alternarsi ogni 5 tornate.

100 KM DEI CAMPIONI 2021: LISTA ISCRITTI

