Dopo la delusione patita in mattinata, Rob Huff va a vincere una Gara-2 di Sochi, appuntamento conclusivo del WTCR 2021, ricca di colpi di scena e incidenti che hanno messo fuori gioco diversi protagonisti. Completano il podio le due Audi di Frederich Vervisch e Nathanael Berthon.

Caos al restart, fuori Muller e Azcona

La gara di questo pomeriggio ha vissuto momenti concitati dall’inizio alla fine. La prima Safety Car è stata mandata in pista dalla Race Direction dopo pochi minuti, a causa del contatto tra Magnus e Tassi, che ha messo fuori gioco il belga, costretto a posteggiare a bordo pista.

La ripartenza ha segnato il punto di svolta della gara; Muller, infatti, ha calcolato male il punto di frenata della penultima curva del tracciato russo, andando a tamponare Mikel Azcona. Entrambi sono finiti subito fuori dai giochi, con il francese a prendersi subito tutte le colpe e a chiedere scusa via radio.

Ad approfittarne è stata la Cupra di Rob Huff, con il pilota inglese bravo a prendere subito il largo per tenersi lontano dai guai. Un segnale importante per Huff e per tutto il suo team, che giunge al termine di una stagione tutt’altro che facile, segnata da tanti inconvenienti che spesso lo hanno portato lontano dalla lotta per le posizioni che contano.

Grande bagarre per il podio, Ehrlacher chiude sesto

Lo spettacolo oggi è stato offerto soprattutto dai piloti che hanno lottato per le posizioni del podio. Alla fine, dopo tanti sorpassi e sportellate, a spuntarla è stata l’Audi del team Comtoyou di Fréderich Vervisch, che con il secondo posto di oggi si è anche assicurato la piazza d’onore in campionato, alle spalle di un Erlacher che oggi ha chiuso sesto, tenendosi lontano dai guai.

A completare il podio è stato Nathanael Berthon, bravo a tenersi dietro nel finale uno scatenato Attila Tassi, che oggi con la sua Honda sembrava veramente volare in alcuni tratti di gara. Quarta posizione per l’ungherese, che ha chiuso davanti a Jean-Karl Vernay, meno incisivo rispetto a quanto visto in mattinata.

Una grande giornata per Zengo Motorsport, che ha chiuso la giornata con due vittorie, dopo quella di stamattina ottenuta da Azcona. Purtroppo, invece, il “nostro” Gabriele Tarquini ha chiuso la sua carriera con un incidente mentre lottava nelle retrovie; comunque, un’altra prestazione piena di grinta da parte del Cinghio. Non resta che augurargli tutto il meglio per le prossime avventure che lo aspettano fuori dalla pista!

Qui la classifica completa. Si chiude così un’altra stagione bellissima del WTCR, che sta già scaldando i motori guardando al 2022. Complimenti a Ehrlacher, Vervisch e tutti i protagonisti, capaci di mettere sempre in pista una competizione degna del Mondiale Turismo. Appuntamento all’anno prossimo dunque!

Nicola Saglia