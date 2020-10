Con ancora negli occhi le emozioni e l’incertezza delle due prove del Nürburgring, il FIA World Touring Car Cup si sposta in Slovacchia per la terza delle sei prove stagionali. La pista che a giugno avrebbe dovuto inaugurare la stagione ospiterà il primo round con tre corse. Ricordiamo infatti che gli appuntamenti di Slovacchia, Budapest, Aragon ed Adria ospiteranno tre competizioni e non due come accaduto fino ad ora.

Il Mondiale turismo riparte dopo quanto accaduto in Germania, evento che ha visto l’assenza delle quattro Hyundai ufficiali. Ricordiamo infatti il ritiro, per protesta contro il Balance of Performance e non solo, di tutte e quattro le vetture ufficiali dalla manifestazione teutonica ad opera di Andrea Adamo, direttore della casa coreana.

L’ungherese Norbert Michelisz, il nostro Gabriele Tarquini, il tedesco Luca Engstler e l’olandese Nicky Catsburg sono pronti a rientrare in gioco allo Slovakia Ring, pista dove ci attendiamo una nuova sfida da tra Lynk & Co ed Honda.

Slovacchia, Si confermeranno le Lynk & Co?

Il francese Yann Ehrlacher, secondo in race 1 e primo nella seconda prova del Nürburgring, cerca di confermarsi al comando della serie in occasione di questo nuovo round. L’alfiere di casa Cyan Racing Lynk & Co deve difendere la leadership del Mondiale dall’argentino Nestor Girolami, secondo in graduatoria con la prima delle Honda dell’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Quest’ultimo, a segno nell’opening round di Zolder. Cerca conferma, dopo l’affermazione durante la prima gara del Nuerburgring, l’argentino Esteban Guerrieri, compagno di box di Girolami. Lo svedese Thed Björk ed il francese Yvan Muller cercano la prima gioia del 2020 con le altre due Lynk & Co, la vettura che in questo campionato sembra davvero superiore.

Attenzione anche alle Audi del Comtoyou dell’olandese Tom Coronel e del transalpino Nathanael Berthon, piloti che nelle prime quattro prove hanno mostrato alcune prestazioni interessanti. Aspettiamo il primo acuto da parte della nuovissima Cupra, al momento rilegata alla seconda metà della classifica.

Luca Pellegrini