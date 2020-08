Novità per quanto riguarda il Team Mulsanne, che ha appena annunciato la propria line-up per la stagione 2020 del FIA WTCR. La squadra italiana, che schiera l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, ha raggiunto l’accordo per portare in pista Jean-Karl Vernay. Pilota francese nato a Villeurbanne il 31 ottobre 1987, è uno dei corridori più esperti nel panorama internazionale delle vetture TCR. In tale ambito ha infatti vinto 19 gare, 4 delle quali proprio nel WTCR, oltre a vantare una pluriennale esperienza nel mondo del Gran Turismo, dove ha conquistato la 24 Ore di Le Mans nel 2013 dopo essersi laureato campione nel 2010 in Indy Lights.

ESPERIENZA PER TEAM MULSANNE

Vernay approda in seno a Team Mulsanne rappresentando una solida certezza, in una stagione in cui è praticamente impossibile svolgere dei test nell’arco della stagione ed in cui vi è anche un importante cambiamento tecnico come l’introduzione di un nuovo fornitore di pneumatici. Un obiettivo sicuramente alla portata di un pilota come Jean-Karl, abituato da sempre a lavorare a stretto contatto coi fornitori.

Il debutto di Vernay avverrà in occasione dei test collettivi del Salzburgring il 10 settembre, proprio prima dell’inizio ufficiale della stagione sul tracciato austriaco. Sia Vernay che Team Mulsanne hanno precedenti esperienze sul circuito austriaco, seppur questo 2020 rappresenterà la prima presa di contatto comune.

LE PAROLE DI MICHELA CERRUTI E JEAN-KARL VERNAY

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager

“Sono felice di dare il benvenuto a Jean-Karl nella nostra famiglia. La scelta di Jean-Karl arriva dopo una lunga e dettagliata analisi delle caratteristiche che cercavamo in un pilota per quest’anno. Nelle passate stagioni abbiamo fatto delle scommesse, che sicuramente ci hanno ripagato, ma che rappresentavano delle forti incognite. Il 2020 rappresenta forse l’anno meno adatto per rischiare sotto questo aspetto, e per questo Vernay nella nostra opinione rappresenta un porto calmo fornendoci la serenità di cui abbiamo bisogno. Il progetto FIA WTCR 2020 per noi rappresenta un investimento importante che abbiamo deciso di fare per seguire anche gli sforzi organizzativi fatti da parte di Eurosport Events, andando così a fortificare l’importante legame creatosi in questi anni, volti al fine di consolidare il nostro sport, in un momento così difficile”.

Jean-Karl Vernay

“Non vedevo l’ora che questo giorno arrivasse! Sono entusiasta di poter annunciare il raggiungimento dell’accordo con Team Mulsanne per guidare l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. In questi anni ho avuto modo di conoscere molto bene Team Mulsanne e sono contento di poter vivere questa realtà dall’interno. Seppur Romeo Ferraris rappresenti un costruttore sicuramente più piccolo rispetto agli altri marchi, mi ha sempre colpito la passione e la determinazione con cui si sono applicati ed i risultati che hanno conquistato dapprima nel TCR International Series e poi nel FIA WTCR. Non vedo l’ora che si accendano i motori, questa lunga attesa invernale mi ha caricato un sacco”.