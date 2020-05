Dopo l’annuncio di qualche settimana fa sulla rinuncia di Cupra riguardo all’impegno sportivo con le nuove León, il patron del marchio spagnolo ci ripensa. La compagine affronterà dunque il 2020 nelle categorie TCR di tutto il mondo, compreso il Mondiale.

Jamie Puig, responsabile della sezione motori della formazione iberica, ha affermato che le Cupra León Competición saranno al via della stagione. Ora però, prosegue il boss della casa spagnola, le nuove vetture saranno al via nei campionati tra cui spiccano WTCR, 24H Series, VLN e TCR Europe

Oltre 30 auto sono state richieste dall’inizio delle prenotazioni ad oggi, afferma Puig. Quest’ultimo ha dichiarato che tutti alla Cupra si siano trovati a lavorare in modo diverso in seguito all’emergenza sanitaria. Siamo abituati a trovare sul campo i nostri clienti, ma in questo periodo non è possibile, prosegue il responsabile Motorsport del costruttore spagnolo.

Con queste dichiarazioni potrebbe incrementare di due unità la povera griglia che per ora compone il FIA WTCR 2020. Dopo l’uscita di scena di Volkswagen e la presenza non ufficiale di Audi, iscritta con solo le due Auto del Comtoyou, salgono a 16 i protagonisti del prossimo Mondiale turismo.

Le quattro Lynk & Co, le quattro Honda e le quattro Hyundai, le due Audi e le due Cupra sembrano definire una povera griglia di un Mondiale che lo scorso anno era costretto a limitare il numero di posti in griglia per evitare un numero eccessivo di auto al via.

La stagione dovrebbe iniziare in Slovacchia il 7 giugno, ma molto probabilmente non sarà così.

Luca Pellegrini