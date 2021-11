Il FIA World Touring Car Cup (WTCR) si appresta a dare battaglia in quel di Adria, penultimo atto della stagione 2021. Il Mondiale turismo torna nel Bel Paese a quattro anni di distanza dalla tappa di Monza del WTCC.

Adria, Ehrlacher contro tutti

Si accende la lotta per il WTCR 2021 dopo l’appuntamento in quel di Pau. Yann Ehrlacher (Cyan Racing), campione in carica, ha mantenuto il comando delle operazioni dopo la competizione di Pau (Francia) di tre settimane fa.

Il francese approda in Italia con 16 punti di vantaggio sul connazionale Jean-Karl Vernay (Hyundai) e 22 sull’argentino Esteban Guerrieri (Honda). L’alfiere dell’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ed il portacolori dell’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport hanno tutte le carte in regola hanno tutte le carte in regola per annullare il loro gap nell’impianto veneto, inedito per tutti.

Come a Pau i protagonisti del Mondiale si trovano di fronte ad un tracciato senza precedenti. L’attuale versione dell’impianto è totalmente differente al passato ed è pronta per accogliere per la prima volta il WTCR, realtà che già nel 2020 avrebbe dovuto approdare nel circuito che sorge in quel di Rovigo.

Azcona prova a riaprire il campionato

Mikel Azcona ha perso tanti punti in quel di Pau. Il pilota di Zengő Motorsport si colloca al momento a 125 punti contro i 160 da Ehrlacher. Lo spagnolo di Cupra, campione del TCR Europe, è pronto a dare battaglia in Italia con l’obiettivo di tenere aperta la lotta per il titolo fino all’epilogo di Sochi (Russia).

Il transalpino Yvan Muller (Cyan Racing) e l’argentino Nestor Girolami (Honda) sono pronti ad aiutare i rispettivi teammate nelle ultime quattro competizioni. Attenzione anche al belga Frédéric Vervisch (Audi/Comtoyou), vincitore nella race-1 in quel di Pau ed attualmente quarto 29 lunghezze da Ehrlacher.

Occhi puntati sul nostro Gabriele Tarquini (Hyundai), pronto a dare battaglia nella prova di casa. L’esperto pilota italiano insegue la seconda gioia del 2021 dopo l’importantissimo podio conquistato nella race-1 di Pau. L’ex campione della serie non sarà l’unico padrone di casa. Torna infatti in pista, dopo il debutto in quel di Budapest, il veneto Nicola Baldan con una Hyundai schierata dal Team Target Competition

Luca Pellegrini