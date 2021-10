Abbiamo archiviato le FP del WSBK 2021 a Portimão con la risposta alle ultime gare di Jonathan Rea, che conquista il best lap del venerdì. In ritardo Toprak Razgatlioglu, solo quinto dietro ad Haslam, Gerloff e Lowes

TIME TO FIGHT BACK

Jonathan Rea non è sei volte campione del mondo della WSBK per caso, e nelle FP di Portimão 2021 lo ha ampiamente dimostrato. Il pilota di Ballymena sa che piegare Toprak Razgatlioglu è più importante che vincere, e dalla mattinata del venerdì si è messo di impegno nel praticare questa idea. Primo tempo sia nelle FP1 che nelle FP2 del venerdì per la punta Kawasaki che stacca di quasi tre decimi il rivale nella classifica combinata.

LOWES, MA ANCHE HASLAM

L’approcciarsi della fine del campionato sembra aver fatto bene alle seconde guide, che evidentemente si sono concesse il lusso di mettere dietro quasi tutta la griglia. Il secondo miglior tempo è quello di Alex Lowes che, nonostante una mano ancora non perfetta, si è portato proprio alle spalle del compagno di squadra. Terzo tempo, invece, per Garrett Gerloff, che finalmente fa rivedere uno sprazzo di quello che avevamo visto ad inizio stagione. L’americano ha preceduto Leon Haslam con la Honda CBR-RRR, che a sua volta ha beffato proprio Toprak. Tutta la top-5 al momento è racchiusa in meno di 3 decimi, ma Rea ne impone ben 2 proprio al compagno di Kawasaki KRT.

DUCATI IN DIFFICOLTÀ

Per trovare la prima delle Ducati bisogna scorrere fino alla sesta piazza, dove Loris Baz si toglie la soddisfazione di arrivare davanti ad entrambi i piloti ufficiali. Settima piazza per Redding, un decimo più veloce del compagno di team Michael Rinaldi. Chiudono la top10 la Honda di Alvaro Bautista e la Yamaha di Locatelli, che strappa il piazzamento a Michael Van Der Mark. Appuntamento domani mattina alle ore 10 italiane per la terza sessione delle FP della WSBK 2021 a Portimão.

Leggi anche: MOTOGP E SBK | QUANDO LA SICUREZZA VIENE MESSA DA PARTE

Alex Dibisceglia