Kawasaki rinnova la partnership con Alex Lowes per il 2021. Dopo un primo anno insieme ed un inizio difficile a causa della situazione vigente, il team giapponese ha deciso di puntare nuovamente sul pilota britannico.

Con all’attivo un contratto di un solo anno, Kawasaki ha confermato il rinnovo per Alex Lowes. Sarebbe stato difficile immaginare il contrario. Il primo anno di collaborazione non è mai effettivamente decollato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale COVID-19. Le prospettive per un ottimo campionato erano nell’aria. Alex Lowes ha infatti conquistato, nella prima ed unica gara dell’anno, sul circuito di Phillip Island in Australia due fantastici podi. Nel primo weekend con Kawasaki, Lowes ha conquistato in Gara 2 una vittoria davanti al suo team mate Jonathan Rea, campione del mondo in carica. Insomma, una conferma da parte di Kawasaki era nell’aria e adesso se ne ha l’ufficialità. Ora l’unica cosa da fare è attendere un calendario ufficiale, e perché no definitivo, per il proseguimento del mondiale, con la speranza che possa essere il prima possibile.

Alex Lowes: “Restare in Kawasaki anche per il 2021 è fantastico. Posso continuare ad adattarmi alla squadra e alla ZX-10RR. Da quando faccio parte di questo team ho sempre sentito di avere una grande opportunità per fare un ulteriore passo avanti con il mio stile di guida. Da compagno di box di Johnny sento che posso imparare tanto da lui e all’interno della squadra il clima è ottimo. La situazione attuale nel mondo non è certo ideale per nessuno ma Kawasaki mi fa sentire davvero ottimista e concentrato. È fantastico essere stato confermato per il 2021 prima delle altre gare di questa stagione. Il mio obiettivo personale è continuare a lavorare duramente ogni giorno migliorando individualmente e anche come squadra. Questo è il motivo per cui scendiamo in pista; questo periodo di pausa forzata ha permesso a tutti noi di apprezzare quanto sia eccezionale il nostro lavoro”.

Nicole Facelli