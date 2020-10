Un circuito che ha visto tanti errori e cadute da parte di tutti i piloti, l’Estoril si è dimostrato selettivo per il WSBK 2020 nelle FP. Il migliore è stato Scott Redding, con un ultimo giro delle FP2 veramente con il coltello tra i denti. Bene le Yamaha con Razgatlioglu secondo davanti a Baz, quarto Jonathan Rea che prepara la festa.

FP1 PER IMPARARE

Le FP del venerdì su circuiti nuovi servono per imparare il tracciato e le sue criticità, e l’Estoril per il WSBK 2020 non ha fatto differenza. Con la pista da ripulire, i tempi della mattinata sono stati relativamente tranquilli ma Scott Redding ha immediatamente dimostrato di essere veloce sul tracciato portoghese, così come le Yamaha, che nella mattina hanno messo Gerloff, Baz, Razgatlioglu e VD Mark dietro al capolista. Ma le condizioni sono andate decisamente migliorando con l’aumentare dei giri percorsi sulla pista.

FP2, ANCORA REDDING

Non cambia però il risultato finale, per quanto i tempi si siano abbassati di circa 3 decimi. È sempre Scott Redding a concludere in cima al turno del pomeriggio e alla lista dei tempi del venerdì, con un ottimo 1’36”886 che gli è valso il best lap della prima giornata all’Estoril. Sono Toprak Razgatlioglu e Loris Baz a seguirlo questa volta, a pochi decimi dalla punta Ducati e di poco più veloci di Jonathan Rea, che però non è sembrato impensierito dal ritardo subito.

DOMANI IL VERDETTO

Il verdetto del campionato si avrà già domani mattina in gara-1, dove a scanso di catastrofi Rea potrà già titolarsi campione del mondo. Con 3 punti necessari, se anche Scott Redding vincesse a Rea basterebbe la tredicesima piazza per vincere il titolo 2020. A prescindere quindi dalla bravura di Redding in questo frangente, solo Rea può realisticamente perdere il titolo. Il che rende ancora più interessante la gara di domani mattina.

WSBK 2020 ESTORIL, FP COMBINED RESULTS

1 S. REDDING (Ducati) 1’36.886

2 T. RAZGATLIOGLU (Yamaha) +0.089

3 L. BAZ (Yamaha) +0.198

4 J. REA (Kawasaki) +0.557

5 A. LOWES (Kawasaki) +0.677

6 G. GERLOFF (Yamaha) +0.720

7 C. DAVIES (Ducati) +0.740

8 J. FOLGER (Yamaha) +0.742

9 M. VAN DER MARK (Yamaha) +0.889

10 L. HASLAM (Honda) +0.997

11 A. BAUTISTA (Honda) +1.028

12 T. SYKES (BMW) +1.050

13 M. RINALDI (Ducati) +1.355

14 X. FORES (Kawasaki) +1.380

15 S. BARRIER (Ducati) +1.489

16 F. CARICASULO (Yamaha) +1.629

17 M. FERRARI (Ducati) +1.880

18 E. LAVERTY (BMW) +2.039

19 L. MERCADO (Ducati) +2.215

20 E. GRANADO (Honda) +2.440

21 S. MORAIS (Kawasaki) +2.822

22 T. TAKAHASHI (Honda) +2.901

23 L. CRESSON (Kawasaki) +5.797

Alex Dibisceglia