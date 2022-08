Thierry Neuville svetta al termine del day-1 del Rally di Ypres, nono appuntamento del FIA World Rally Championship. Il padrone di casa di Hyundai precede di 2.5 secondi il teammate Ott Tanak e di 11.2 la Toyota di Elfyn Evans, unico che attualmente può rovinare la festa del brand coreano.

Ypres day-1, il primo out di Rovanperä

Il finnico Kalle Rovanperä (Toyota) ha iniziato nel migliore dei modi l’evento fiammingo dettando il passo su una sede stradale umida. Seconda piazza per il gallese Elfyn Evans (Toyota), terza per Ott Tanak con la prima delle Hyundai.

Da rimarcare nella velocissima ‘Vleteren 1’ un difficile start da parte del padrone di casa Thierry Neuville (Hyundai), attardato di 10 secondi dalla vetta dopo solo 11km. Il belga ha commesso un errore in una piega verso destra, una situazione simile a quanto accaduto al giapponese Takamoto Katsuta (Toyota), ottavo dopo la SS1.

La SS2 ha regalato le sorti dell’evento con una leggera foratura per Tanak e soprattutto un cappottamento nel cuore della speciale per Rovanperä. Il 21enne finlandese, contrariato al via della ‘Boeschepe 1’ per un lieve ritardo, è stato costretto al ritiro dopo un errore nell’approccio di una veloce piega verso sinistra. Primo vero errore da Montecarlo ad oggi per la Yaris #69, auto che per ora non ha avuto rivali.

Neuville, anche grazie ad una lieve foratura da parte di Tanak, ha vinto la speciale portandosi a 7.8 di ritardo da Evans, nuovo leader con 1.2 di scarto sulla i20 #8 del già citato estone che quest’anno ha già potuto festeggiare in due occasioni.

Evans vs Hyundai per il primato

Evans ha mantenuto il proprio margine intatto nella SS3, penultima asperità della mattinata del day-1 che ha visto soffrire Takamoto Katsuta. Il nipponico di Toyota ha infatti lamentato un problema alla propria Yaris concludendo il segmento con il solo ausilio della parte elettrica delle nuove ‘Rally1’.

La pioggia è arrivata come da pronostico per la SS4 con Toyota sempre in vetta con il solo Evans. Il gallese non ha avuto molti problemi negli 8km cronometrati della Langemark 1, abile a tenere un margine di 2.3 secondi di vantaggio su Tanak ed 8.8 su Neuville.

Ypres day-1, Hyundai recupera, la pioggia rende tutto più complesso

Il maltempo ha caratterizzato la parte conclusiva del day-1 tra le strade di Ypres con la SS5 che vedeva il primo deciso attacco da parte di Hyundai ai danni di Toyota. La Vleteren 2 (11.97 km) ha infatti permesso a Tanak di portare ad 1.1 il proprio margine sula Toyota Evans, sempre leader dell’evento nonostante qualche difficoltà.

Il gallese di Toyota ha risposto all’avversario nella SS6, frazione che ha visto un controllo al limite da parte dell’ex campione del mondo. La differenza è tornata a +2.3 a favore del britannico, determinato a tenere alta la bandiera giapponese visto il mediocre inizio di Esapekka Lappi che nella mattinata ha sofferto come le Ford di M-Sport e la Hyundai di Oliver Solberg il maltempo.

Neuville sale in cattedra

Qualche incertezza da parte di Evans nel secondo passaggio della ‘Middelhoek’ ha permesso al padrone di casa Neuville di prendere la leadership provvisoria per soli 3 decimi su Tanak e 7 sul gallese di Toyota, bravo a limitare i danni anche nella seguente SS8 nonostante dieci secondi di penalità in seguito ad un ritardo alla partenza di un minuto.

L’ultima fatica del day-1 ha confermato al top la i20 #11 di Neuville che completava al meglio la SS8 portandosi a +2.3 su Tanak ed a +11.2 su Evans. La sanzione ai danni di Toyota permette ai coreani di prendere un minimo gap che potrebbe incidere pesantemente nell’economia di una manifestazione molto serrata che domani vivrà una nuova importante giornata con altre otto speciali in programma.

Luca Pellegrini