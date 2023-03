Sébastien Ogier ha vinto l’edizione 2023 del day-3 del Rally del Messico, terzo round del FIA World Rally Championship. Il francese di Toyota ha ottenuto la 57ma gioia in carriera, la settima sulla terra messicana dopo aver letteralmente dominato la scena.

L’acuto odierno permette all’otto volte campione del mondo di superare il connazionale Sébastien Loeb nella classifica di tutti i tempo di questo specifico round, una situazione simile a quanto accaduto a gennaio in quel di Monaco.

It's victory for @SebOgier and @vinzzlandais in Mexico! 🏆🙌

Seb is the undisputed Mexico master as he and Vincent make it two from two in 2023! 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/TLXLtG0gTB

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) March 19, 2023