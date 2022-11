Thierry Neuville conclude al meglio il day-3 e vince il Rally del Giappone, ultimo round del Mondiale 2022. Il #11 di Hyundai firma la seconda gioia dell’anno con oltre 1 minuto di scarto sul compagno di squadra Ott Tanak e sul padrone di casa Takamoto Katsuta con la prima delle Toyota.

Rally Giappone day-3: Evans ci prova, ma non basta

Hyundai, dopo aver preso il comando nel day-2, ha amministrato la scena per tutte le cinque speciali conclusive. Il primo momento chiave della domenica è arrivato nella SS15, il gallese Elfyn Evans (Toyota) è infatti riuscito a ridurre il proprio gap a soli 6 decimi dopo grazie ad una bellissima prestazione nella Asahi Kougen 1 (7.52 km).

La favola del britannico, ancora a caccia della prima gioia del 2022, si è spenta nella SS16 nella Ena City 1 (21.59 km) in seguito ad una sosta per la sostituzione di una ruota, un imprevisto che ha deciso il podio dopo un errore in un tornante verso destra. Il #33 del brand giapponese precipiterà quarto ad oltre 1 minuto e 42 dalla vetta, presente nella graduatoria overall alle spalle del teammate Takamoto Katsuta (3°) e dell’estone Ott Tanak (2°).

Passerella finale per Neuville, doppietta Hyundai nella casa di Toyota

Il francese Sébastien Ogier (Toyota) ed il britannico Craig Breen (Ford/M-Sport) si sono spartiti la SS15 (Nenoue Plateau) e la SS16 (Ena City 2). Neuville ha gestito la situazione non prendendo troppi rischi, la pioggia ha reso tutto più complicato nelle strette stradine nipponiche che sin da venerdì hanno regalato parecchi colpi di scena.

La ‘Power Stage’, infine, ha celebrato il 17mo acuto in carriera di Neuville. Hyundai ha colto il quinto acuto stagionale, abili ad abbattere i padroni di casa di Toyota che dopo l’uscita di Evans hanno dovuto accontentarsi della terza piazza con Katsuta. Quest’ultimo ha tagliato il traguardo dell’ultima speciale ad oltre un minuto da Tanak, presente nel gruppo per l’ultima volta con il bran che ha sede logistica in Alzenau.

Si chiude con un interessantissimo appuntamento tra le stradine asiatiche il FIA World Rally Championship 2022. La pausa sarà come sempre molto breve, il conto alla rovescia per l’opening round nella tradizionale cornice di Monaco è già iniziato.

Luca Pellegrini