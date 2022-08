Ott Tanak conclude al comando il day-3 e vince il Rally di Finlandia. Seconda affermazione stagionale per l’estone e per Hyundai, la 16ma in carriera. Il #8 del gruppo, vincitore per la terza volta in terra finnica, precede all’arrivo di 6.8 secondi il padrone di casa Kalle Rovanperä, sempre più in controllo del FIA WRC 2022. Terzo posto per la Yaris #4 del finlandese Esapekka Lappi, attardato oltre un minuto dalla testa.

Rally Finlandia day-3: Rovanperä ci prova, ma non basta

Le ultime quattro puntate di un bellissimo duello tra Kalle Rovanperä ed Ott Tanak sono iniziate sotto l’insegna dell’estone che ha incrementato di quasi due secondi il proprio margine. Gestione perfetta della prova per il #8 di Hyundai, abile ad allungare a +10.3 nella classifica overall.

Il primo passaggio sulla Ruuhimäki 1 (11.12km) ha visto un perfetto equilibrio per la vittoria finale con Tanak che chiudeva con il medesimo tempo del 21enne finnico, all’attacco anche nelle ultime due speciali del round di casa.

La SS21 ha visto un clamoroso errore da parte di Esapekka Lappi (Toyota), saldamente terzo. Il padrone di casa ha perso il controllo della propria Yaris in una piega verso sinistra, il cappottamento è stato inevitabile. Il 31enne ha tagliato in ogni caso il traguardo nonostante degli ingenti danni che ha rischiato di compromettere la ‘Power Stage’ conclusiva.

Senza il parabrezza, Lappi ha concluso in terza piazza il Rally di Finlandia che ha assegnato il massimo punteggio della ‘Power Stage’ a Rovanperä. La stella di Jyväskylä ha messo tutti in riga, mentre Tanak chiudeva quarto e festeggiava un week-end praticamente perfetto. Seconda posizione nella SS22 per il gallese Elfyn Evans (Toyota) davanti alla Ford dell’irlandese Craig Breen (M-Sport).

Prossimo appuntamento nel cuore d’agosto in Belgio a Ypres (asfalto).

Luca Pellegrini