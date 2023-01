Sébastien Ogier guida il gruppo con Toyota al termine del day-1 del Rally Montecarlo, primo round del FIA World Rally Championship. Il pluricampione del mondo comanda la graduatoria assoluta con oltre 30 secondi di scarto su Kalle Rovanperä e Thierry Neuville.

Il tradizionale atto iniziale del Mondiale è iniziato nella serata di ieri con un doppio impegno composto da ‘La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 ‘ e da ‘ La Cabanette / Col de Castillon’. Il primo segmento, da ripetere per altre due volte nel corso dell’evento, ha visto il successo di Sébastien Ogier, francese di Toyota che ha saputo confermarsi anche in una selettiva SS2.

Il ghiaccio ha fatto selezione, il belga Thierry Neuville è stato il primo a farne le spese. Il #11 di Hyundai è stato tradito da una piega verso sinistra, un complesso segmento della speciale che ha messo in difficoltà molti protagonisti. Inizio da scordare per il nativo di nativo di St. Vith, molto veloce nella SS1 alle spalle di Ogier ed Elfyn Evans (Toyota).

Ogier si è ritrovato leader alla vigilia della SS3, indetta questa mattina sulla distanza di 18km. Il veterano francese ha tentato di mantenere 6 secondi sul teammate gallese Evans, secondo davanti all’estone Ott Tanak con la prima delle Ford di M-Sport. Prima esperienza dopo anni per l’ex campione del mondo con il costruttore americano che lo scorso anno vinse con Sébastien Loeb.

La ‘Roure – Roubion – Beuil 1’ ha confermato il vantaggio delle due Yaris ufficiali. Ogier ha incrementato di 3.2 secondi il proprio vantaggio su Evans, secondo overall a +14 dal campione del mondo in carica Kalle Rovanperä (Toyota).

Picking up this morning where we left off last night! Stage win in SS3 for @SebOgier ahead of @ElfynEvans and @KalleRovanpera. 🥇🥈🥉

Kalle narrowly moves into the top three overall in front of Neuville and Tänak. ⬆️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/m2Uv0hTdfo

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 20, 2023