Come era probabilmente ed irrimediabilmente prevedibile, continuano a mutare i calendari delle competizioni motoristiche internazionali, ed in particolare quello del mondiale rally. Dopo un 2020 a dir poco travagliato, concluso soltanto in extremis, anche questa stagione partirà sotto l’insegna dell’incertezza dal punto di vista delle corse in programma.

L’ARCTIC RALLY ENTRA NEL CALENDARIO 2021

Questa volta però, qualche aspetto positivo c’è. Se il Rally Montecarlo non è ancora stato ufficialmente confermato, una nuova corsa è in procinto di entrare nel calendario iridato. Stiamo parlando dell’Arctic Rally, che proprio nella giornata odierna è stato inserito ufficialmente tra i rally iridati del 2021. La corsa finlandese rimpiazzerà il già annullato Rally di Svezia, in modo tale da mantenere nel giro mondiale una gara tipicamente invernale. Svolgendosi in Lapponia, con temperature persino più rigide di quelle a cui siamo stati abituati in questi anni nel rally svedese, l’evento nordico promette di garantire le tipiche condizioni di neve e ghiaccio che caratterizzano i primi appuntamenti del mondiale. Questa new entry avrà base a Rovaniemi, e sarà programmato per il weekend del 26-28 febbraio. Il programma prevede solo 10 prove speciali per un totale di 260 km cronometrati.

MONTECARLO A RISCHIO?

Per quanto riguarda l’apertura stagionale, come accennato sopra, il Rally Montecarlo non è ancora certo al 100% della sua regolare effettuazione. A bloccare momentaneamente il tutto è naturalmente la situazione Covid, che in Francia è particolarmente critica tanto da imporre il coprifuoco nazionale alle ore 18.00. Per venire incontro a tale necessità, l’organizzazione ha optato per modificare sostanzialmente la tabella tempi e distanze, in modo da far tornare tutta la carovana in parco assistenza prima dell’orario prestabilito. L’ultima parola spetterà all’ente governativo, anche se i test svolti da tutti i protagonisti in questi giorni lasciano pensare che in qualche modo la corsa monegasca si disputerà. Anche se, in ogni caso, sarà l’edizione più corta di sempre.

PREOCCUPAZIONE PER GLI EVENTI EXTRAEUROPEI

Una situazione, quella del calendario del mondiale rally 2021, che potrebbe non fermarsi qui nelle sue continue evoluzioni dovute alle note conseguenze pandemiche. Particolare preoccupazione destano gli eventi extra-europei, come Kenya, Cile e Giappone che, in caso di eventuali annullamenti, potrebbe costringere il promoter a tornare sui piani B che abbiamo visto mettere in atto nella passata stagione.

Qui il calendario 2021 aggiornato:

1. Monte Carlo : 21-24 gennaio

2. Arctic Rally Finland: 26 – 28 febbraio

3. Croazia : 22-25 aprile

4. Portogallo : 20-23 maggio

5. Italia : 3-6 giugno

6. Kenya : 24-27 giugno

7. Estonia : 15-18 luglio

8. Finlandia : 29 luglio – 1 agosto

9. Belgio (agosto)

10. Cile : 9-12 settembre

11. Spagna : 14-17 ottobre

12. Giappone : 11 – 14 novembre

Alessio Sambruna