Vittoria netta per Ott Tanak all’Artic Rally Finland, seconda prova del WRC 2021. L’estone non ha lasciato nulla al caso portando al successo il team Hyundai Motorsport. Ma a gioire è anche Kalle Rovanpera, secondo al traguardo e nuovo leader del Mondiale Rally. Il finlandese diventa così il più giovane pilota della storia a comandare la classifica iridata. A completare il podio Thierry Neuville che guadagna la seconda posizione in classifica generale.

Tanak controlla, ma a dare spettacolo è Rovanpera

A dominare l’Artic Rally Finland è stato un Tanak in gran spolvero. Il pilota Hyundai porta a casa la sua quattordicesima vittoria in carriera, rilanciandosi per la lotta al titolo. Al Circolo Polare Artico la freddezza dell’estone ha fatto la differenza, per la gioia di Andrea Adamo che non avrebbe ammesso un altro passo falso del team. Ma a strabiliare è stato Rovanpera: il giovane finlandese ha affrontato le ultime due PS di oggi con il coltello fra i denti, difendendosi da Neuville. Tuttavia Rovanpera, nel corso del rally, ha commesso qualche sbavatura di troppo che forse gli è costata la prima vittoria in carriera. Ciò nonostante, nel rally di casa è stato il migliore del team Toyota Gazoo Racing. Complice i cinque punti conquistati nella Power Stage, il figlio d’arte vola al comando della classifica generale. Secondo podio consecutivo per Neuville, segno che l’affiatamento con il navigatore Martin Wydaeghe è in continua crescita. Il belga, nonostante l’ordine di partenza sfavorevole, è riuscito ad artigliare il podio dopo una prova degna del suo blasone.

Che battaglia fra Breen ed Evans

A dare spettacolo, per la quarta posizione, ci hanno pensato Craig Breen ed Elfyn Evans. Ad avere la meglio, al termine della tre giorni, è stato il pilota Hyundai nonostante lo scratch fatto segnare nella penultima tappa dal gallese. Sesto posto per Takamoto Katsuta: il giapponese della Toyota ha portato a casa un risultato convincente dopo la bella prestazione del Montecarlo. A strabiliare c’ha pensato Oliver Solberg che, alla sua prima uscita con una WRC +, ha chiuso in settima posizione. Il figlio dell’ex-campione del mondo Petter ha impressionato per la capacità di adattamento e la velocità dimostrata in tutto l’Artic Rally Finland, nonostante il grossolano errore nella Power Stage. Fine settimana in salita per Ford M-Sport Teemu Suninen e Gus Greensmith, che hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e nono posto. I due portacolori Ford non hanno brillato particolarmente, fatta eccezione per qualche sporadico tempo di rilievo. Rientro difficile per Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin: dopo l’uscita di ieri, l’equipaggio italiano ha ripreso il rally per concludere le due speciali di oggi. Finale agrodolce per Ogier che, dopo la disavventura di ieri, è riuscito a conquistare un punto nella Power Stage, grazie al quinto crono assoluto.

WRC2, trionfo per Lappi

È stato un WRC2 dal sapore Mondiale, quello visto all’Artic Rally Finland. A trionfare è stato Esapekka Lappi al volante di una Volkswagen Polo R5 della Movisport. L’ex pilota ufficiale Toyota, Citroen e Ford ha preceduto Andreas Mikkelsen, un altro ex pilota ufficiale. Segno che questi due giovani talenti sono stati dimenticati troppo presto dal giro che conta. A chiudere sul gradino più basso del podio Nikolay Gryazin.

