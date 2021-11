Cala il sipario sul day-1 dell’ACI Monza Rally. Elfyn Evans (Toyota) svetta sul teammate Sébastien Ogier (Toyota) al termine di sette speciali ricche di emozioni. Il gallese detta il passo con 1.4 di vantaggio sul rivale francese e 21.6 sul belga Thierry Neuville (Hyundai)

ACI Monza day-1: Ogier padrone in montagna

La battaglia per il Mondiale e per l’ACI Monza Rally 2021 si è aperta sin da subito tra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans. Il francese si è imposto nella prima frazione, il gallese ha preceduto di 1 decimo il rivale nel primo passaggio in ‘Valle Costa Imagna’.

La prima ‘vittima’ dell’ACI Monza ‘evento è stato il francese Adrien Fourmaux. L’alfiere di M-Sport (Ford) ha perso il controllo in una curva verso sinistra, tradito dall’asfalto umido. Ogier, nel frattempo, aumentava il proprio margine su Evans, secondo nella ‘Gerosa 2’ davanti al belga Thierry Neuville (Hyundai).

In seguito ad un infortunio ad uno spettatore la quarta Stage è stata sospesa ed ha assegnato dei crono significativi solo per alcuni. Ogier ha portato a 6.5 il proprio margine su Evans che si è dovuto arrendere all’arrivo per soli 9 decimi.

La risposta di Evans

Il pomeriggio in quel di Monza si è aperto con l’incredibile prestazione di Elfyn Evans. Il britannico ha annullato il proprio margine dal rivale al termine della ‘Cinturato 1’, la prima competizione nel tempio della velocità.

L’alfiere di Toyota ha tagliato il traguardo con 5.7 secondi di vantaggio su Ogier che ha visto precipitare il proprio margine nella classifica assoluta. Con soli 8 decimi di scarto tutto è stato riaperto dopo un inizio perfetto da parte della stella francese. Il britannico si è confermato nella seconda ‘Cinturato’, una performance che gli ha permesso di prendere il primato su Ogier per un solo secondo.

La lotta è continuata nella ‘Gran Prix 1’, ultima asperità del day-1. Dopo il successo di Thierry Neuville durante la SS6, la Hyundai ha firmato anche la SS7 grazie a Daniel Sordo. Nel frattempo continuava la sfida per l’ACI Monza Rally e per il Mondiale con Evans ancora davanti al rivale per un solo decimo.

Appuntamento a domani con altre sei speciali a partire dalle 7.30 con la ‘San Fermo 1’.

Luca Pellegrini