Da wildcard Bruno Ieraci ha stupito tutti nel round a Misano del Mondiale Supersport 300, vincendo entrambe le gare in programma. Dopo anni di militanza nella classe leggera delle derivate, dove aveva raccolto un solo podio, il pilota di Giulianova quest’anno è tornato nel CIV, conquistando una doppietta sempre sul tracciato romagnolo nel primo round stagionale. Questo weekend, anche nel Mondiale ha dimostrato di sapersi districare nel gruppo, uscendone sempre vittorioso.

Ieraci si difende da Gennai e vince la prima gara in carriera nel Mondiale

Nella prima delle due gare, Bruno Ieraci ha conquistato straordinariamente la sua prima vittoria di categoria, battendo Mirko Gennai, che ha ottenuto la leadership del Mondiale grazie alla caduta di Petr Svoboda. Terzo posto per Humberto Maier, seguito da Josè Luis Perez Gonzalez. Grande prova per Kevin Sabatucci in P6, seguito dai connazionali Matteo Vannucci e Marco Gaggi. Completano la top 10 Samuel Di Sora, Enzo Valentim e Dirk Geiger. Poi il poleman Jeffrey Buis, che aveva tentato la fuga ad inizio gara. Da segnalare la P13 di Alessandro Zanca e la caduta di Emanuele Cazzaniga, altra wildcard dal CIV, scivolato mentre conduceva la corsa.

🏁 WorldSSP300 Race 1 result 📊 🥇 Bruno Ieraci

🥈 Mirko Gennai

🥉 Humberto Maier#WorldSSP300 | #EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/di4qizEsnJ — WorldSBK (@WorldSBK) June 3, 2023

In Gara 2 Bruno Ieraci batte Dirk Geiger e fa il bis

Nell’ultima gara di giornata, Bruno Ieraci si è dovuto difendere da Dirk Geiger, che ha terminato secondo. Terzo posto per Petr Svoboda, che si riscatta dopo la caduta al sabato. P4 Loris Veneman, seguito da Fenton Seabright. Sesta piazza finale per Marco Gaggi, seguito da Mirko Gennai, partito dal fondo a causa della pressione irregolare dei suoi pneumatici. Completano i 10 Gonzalez, Di Sora e Bjman. Undicesimo posto per Devis Bergamini, P13 per Kevin Sabatucci. Sono invece caduti Matteo Vannucci e Mattia Martella, nonchè Jeffrey Buis. Ritirato Humberto Maier per problemi tecnici.

🏁 FINAL RESULT of #WorldSSP300 Race 2 📊 🥇 Bruno Ieraci

🥈 Dirk Geiger

🥉 Petr Svoboda#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/wFCEmrmlDr — WorldSBK (@WorldSBK) June 4, 2023

Mirko Gennai guida la classifica dopo tre round con 86 punti, seguito ad una lunghezza da Petr Svoboda. La Supersport 300 salterà, come di consueto, il round di Donington in programma ad inizio luglio. Quindi tornerà in pista in Italia, a Imola, nell’atteso week-end in programma dal 14 al 16 Luglio.

Francesco Sauta