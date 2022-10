Dominique Aegerter vince Gara2 a Portimão e diventa il pilota più vincente della storia della Supersport, De Rosa in seconda posizione e Oncu in terza completano il podio. Incidente spaventoso nel finale di gara con Baldassarri, Tuuli e Manzi coinvolti e per fortuna senza gravi conseguenze. Intanto, tutto il paddock si stringe attorno a Victor Steeman e alla sua famiglia dopo il terribile incidente di ieri.

La Supersport regala emozioni a Portimão e Gara2 ne è sicuramente una prova, lotte senza fine per i primi 10 piloti racchiusi veramente in poco. Due cadute nei primi 8 giri di gara, protagonisti Van Straalen e Montella, i piloti ne sono usciti incolumi ma entrambi partecipavano al trenino con in testa il leader del gp e in coda la decima posizione. Un gran premio portoghese divertente, entusiasmante e ben condito di lotte, sorpassi e controsorpassi che non permettevano di distogliere lo sguardo dalla propria televisione.

Dominique Aegerter ne esce vincitore dopo aver perso la testa della corsa già al via con un super Caricasulo perfetto per tutto il gran premio. Pole e vittoria per lo svizzero che recupera punti su Baldassarri e allunga in classifica piloti, 3 soli appuntamenti ci separano dalla fine del mondiale ancora aperto con Aegerter e Baldassarri protagonisti. Raffaele De Rosa sul podio, conquista la seconda piazza arrivando in photo finish con Aegerter, Oncu e Caricasulo. Oncu termina terzo beffando per pochi millesimi l’italiano che aveva comandato la maggior parte della gara. Weekend sicuramente indimenticabile per Sofuoglu che termina in quinta posizione anticipando Cluzel e Baldassarri. Soomer occupa l’ottava piazza portandosi dietro Vinales e Bulega. L’italiano rimonta clamorosamente dopo esser partito dalla trentesima casella e conquista la Top10 nonostante i tanti problemi tecnici alla sua moto.

Confirmation of a stunning achievement by @DomiAegerter77 to become the winningest rider in a #WorldSSP season! 🏆

He surpasses Locatelli by taking win number 1️⃣3️⃣ this year! 🤯#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/OPnsCQVntH

— WorldSBK (@WorldSBK) October 9, 2022