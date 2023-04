Nicolò Bulega ha conquistato la pole position durante la Superpole della WorldSSP ad Assen, migliorando il record della pista di sei millesimi. La prima fila è completata da un ottimo Federico Caricasulo e dal pilota di casa, Glenn Van Straalen.

DOPPIETTA DUCATI

La pista si presentava per la maggior parte asciutta, con alcune tracce umide, all’inizio della Superpole della Supersport. Nicolò Bulega si è messo subito in testa, migliorando il suo crono giro per giro. Nell’ultimo time attack, ha segnato il tempo più veloce in 1:36.900, migliorando di appena sei millesimi il record della Superpole di Dominique Aegerter lo scorso anno (1:36.906). Per il pilota Ducati, è la seconda pole stagionale a dimostrazione del salto di qualità rispetto all’anno scorso.

Ottime sensazioni anche per Federico Caricasulo del Team Althea Racing che firma il secondo posto in griglia di partenza a soli due decimi dalla vetta. Buon lavoro della squadra Ducati che migliora nettamente rispetto alle libere di ieri.

Chiude la prima fila un sorprendente Glenn Van Straalen del Team EAB Racing nella sua pista di casa, a quasi sette decimi dal tempo di Bulega. È la prima delle Yamaha, insieme a quella del francese Valentin Debise in quarta posizione.

NOVE PILOTI IN MENO DI UN SECONDO

Superpole in salita per Can Öncü che dopo aver segnato il tempo più veloce della qualifica, è scivolato nel tentativo di migliorare ancora il proprio crono. Il pilota turco del Puccetti Racing, visibilmente disperato, è riuscito a ripartire a soli due minuti della fine, segnando il quinto tempo in griglia a sette decimi da Bulega.

Raffaele De Rosa, che è stato nelle posizioni di vertice durante gran parte della sessione, firma un eccezionale sesto posto seguito da Yari Montella e Stefano Manzi. Per quanto riguarda gli altri italiani, Nicholas Spinelli in difficoltà è quattordicesimo e Andrea Mantovani del Team Evan Bros è sedicesimo. Grande attesa per la perfomance dei debuttanti Federico Fuligni e Simone Corsi, 19° e 24° rispettivamente che saranno presenti nelle tappe europee del Mondiale SSP.

Appuntamento al pomeriggio con Gara 1 della SSP alle 15:15. Potete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta su Live.GP.it.

Victoria Ortega Cabrera