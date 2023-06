WorldSSP | Misano, Gara 2: Manzi piega Bulega all'ultimo giro

Finale spettacolare nella Gara 2 del WorldSSP a Misano con Stefano Manzi che batte Niccolò Bulega grazie ad un gran sorpasso dopo la variante del Parco. I due italiani precedono la MV Agusta di Marcel Schröetter, quarto davanti ad Adrian Huertas. Montella beffato da un problema tecnico sul più bello.

MANZI SOVRASTA BULEGA, SORPASSO NEL GIRO FINALE

È la Yamaha R6 Ten Kate di Stefano Manzi a transitare per prima sotto la bandiera a scacchi, chiudendo nel migliore dei modi la seconda ed ultima gara del WorldSSP a Misano. L’italiano colleziona così la seconda vittoria in carriera, prima stagionale, affermandosi al termine di un acceso confronto con il leader del mondiale Niccolò Bulega, superato all’inizio dell’ultimo giro appena messa alle spalle la Variante del Parco. Bulega, quindi, deve accontentarsi del secondo posto a soli due decimi dal vincitore, un risultato comunque importante per preservare il margine in classifica piloti e consolidare la vetta.

MV AGUSTA SUL PODIO CON SCHROETTER, SOFUOGLU BATTE SPINELLI IN VOLATA

L’ultimo gradino del podio è di Marcel Schröetter e del Reparto Corse MV Agusta, terzi dopo aver chiuso la gara del sabato in quarta posizione. Il tedesco precede Federico Caricasulo (Ducati Althea), che stacca Adrian Huertas, quinto in sella alla Kawasaki MTM, di quasi tre secondi per arrivare in solitaria sul traguardo. Eccellente la prestazione di Simone Corsi, che lascia Misano con un altro sesto posto ottenuto con la Yamaha YZF R6 preparata dal team Altogo, in gara con la livrea celebrativa dedicata alle Fiamme Oro. A seguire il romano troviamo la MV F3 800 RR di Bahattin Sofuoglu, settimo in volata su Nicholas Spinelli (Yamaha VFT), distaccato di appena settantuno millesimi dal turco. Per incontrare la prima Kawasaki si arriva al nono posto, occupato dal portacolori Puccetti Racing Lucas Mahias, mentre la Triumph Dynavolt di Niki Tuuli completa la Top10.

MONTELLA SFORTUNATO: DALLA PARTENZA DA SOGNO AL PROBLEMA TECNICO

Due secondi dopo il finlandese ecco Oli Bayliss (Ducati D34G), in vantaggio di tre secondi e sette decimi su Tom Booth-Amos (Kawasaki Puccetti), a sua volta davanti a Tom Edwards (Yamaha YART), al leader del CIV Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven) e ad Andrea Mantovani (Yamaha Evan Bros), costretto a tagliare completamente la prima variante dopo il via. Non può che definirsi frustrante l’epilogo della gara per Yari Montella, salito al comando della corsa grazie ad una partenza magnifica ma fermato a tredici giri dalla fine da un problema tecnico alla Panigale targata Barni.

LA CLASSIFICA PILOTI POST MISANO

Archiviato il quinto round del WorldSSP 2023 la classifica piloti vede Niccolò Bulega salire a quota 197, seguito a 36 lunghezze da Stefano Manzi, riappropriatosi della piazza d’onore ai danni di Marcel Schröetter, terzo a 49 punti dalla vetta. Per tutte le statistiche e classifiche cliccate QUI

WORLDSSP | MISANO | RISULTATI GARA 2

Matteo Pittaccio

