Regalo di Natale per Stefano Manzi che sotto l’albero ha trovato il contratto con Ten Kate Racing per correre nel WorldSSP 2023 in sella alla Yamaha R6 del team olandese. Il pilota riminese sarà dunque nuovamente al via del WorldSSP dopo la sua stagione di debutto con Triumph che lo ha portato sul podio ben cinque volte con lo storico successo di Portimao. Al suo fianco ci sarà Jorge Navarro che rientrerà dopo lo spaventoso infortunio al femore di Phillip Island.

TEN KATE RACING A CACCIA DEL TRIS

Il team che negli ultimi due anni ha dominato il WorldSSP grazie a Dominique Aegerter volta pagina. Con lo svizzero che passerà in WorldSBK sulla R1 del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team il team olandese rivoluzionerà la propria lineup. Dopo la prima sella affidata ormai da qualche mese a Jorge Navarro è arrivato il nome del secondo pilota della squadra campione del mondo in carica: Stefano Manzi.

“Manzer” arriva da un’ottima prima stagione nel WorldSSP chiusa al sesto posto finale con la vittoria a Portimao a sugellare un ottima stagione di debutto. Vittoria storica per lui e per Triumph che ha così centrato il suo primo storico successo nel WorldSSP. L’arrivo di Stefano Manzi ed il già annunciato Jorge Navarro il team Ten Kate Racing rimette il team olandese in pole position come favorito per la corsa al titolo 2023.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Stefano Manzi: “Questo è uno dei migliori regali di Natale che un pilota possa desiderare: è fantastico firmare un contratto con Ten Kate Racing. Ho molta fiducia in questo progetto di Ten Kate Racing e Yamaha. Dopo un primo anno nel Mondiale Supersport, penso che questa sia la combinazione perfetta per mostrare il mio potenziale. Non vedo l’ora di scendere in pista e lavorare con questa squadra“.

Kervin Bos – Direttore della squadra: “Alla fine di quest’anno, possiamo guardare indietro a una grande stagione sia con il titolo piloti che con il campionato a squadre: un periodo di cui siamo incredibilmente orgogliosi. Ora guardiamo avanti al 2023 e dove in precedenza abbiamo presentato Jorge Navarro, ora possiamo annunciare con orgoglio che Stefano Manzi sarà il suo compagno di squadra al Ten Kate Racing nel campionato mondiale Supersport. Il giovane pilota italiano della VR46 Riders Academy ha molta esperienza nei Gran Premi e ha già completato un anno nel campionato WorldSSP, e non senza successi. Siamo molto orgogliosi di questa formazione di piloti per il 2023. Ten Kate Racing dà il benvenuto a Stefano e gli augura buona fortuna. Non vediamo l’ora di vedere entrambi i piloti in azione insieme per la prima volta alla fine di gennaio durante i test pre-campionato all’Autódromo Internacional do Algarve a Portimão“.

Mathias Cantarini