Dominique Aegerter si è laureato Campione del Mondo WorldSSP a Mandalika coronando una brillante stagione con 16 vittorie e una lunga lista di record infranti. Numeri che assicurano al pilota svizzero una posizione privilegiata nella storia del motociclismo, essendo riuscito a conquistare due titoli nella stessa annata, ovvero quello di Supersport e di MotoE.

UNA STAGIONE QUASI IMPECCABILE

Ad Aegerter è bastata una quarta posizione in Gara 1 del Round in Indonesia per diventare matematicamente Campione del Mondo della WorldSSP per la seconda volta consecutiva. Tra i titoli conquistati a Mandalika c’è anche quello di miglior Team per il Ten Kate Racing Yamaha per il secondo anno consecutivo. Un importante traguardo anche per il Team che vanta undici mondiali piloti, dieci nella Supersport e uno nella WorldSBK con James Toseland.

“Abbiamo fatto un gran lavoro quest’anno, a tre gare dalla fine siamo riusciti a conquistare il secondo campionato del mondo consecutivo. È un sogno che si avvera e vorrei dedicarlo alla mia famiglia, amici, sponsor, Yamaha e soprattutto al Team Ten Kate Racing. Mi hanno aiutato ad arrivare dove sono e ora mi sento pronto per iniziare un nuovo capitolo. Le statistiche sono fantastiche con molte vittorie, pole position e giri veloci, ma da solo questo non sarebbe stato possibile. Insieme al Team abbiamo raggiunto la grandezza e sono veramente molto grato”, dichiara il neocampione della Supersport.

Aegerter è stato il protagonista di una stagione quasi perfetta, eccezion fatta per il Round all’Autodrom Most. Lo svizzero è stato sospeso dalla FIM per comportamento antisportivo dopo aver simulato di essersi fatto male durante una caduta in Gara 1, così da forzare l’interruzione della corsa per bandiera rossa. Un’azione duramente criticata, soprattutto perchè Aegerter è sempre stato considerato un pilota “pulito”, e che, purtroppo, ha segnato una macchia indelebile sulla sua carriera.

DOMI DETTA LEGGE IN SUPERSPORT

A due gare dalla conclusione del campionato, lo svizzero ha già riscritto tutti i record della categoria WorldSSP. I numeri stratosferici del 2022 parlano da soli: 16 vittorie, 18 podi, 7 pole position e 12 giri veloci.

Domi diventa quindi il pilota con maggior numero di vittorie nella stessa stagione e eguaglia il record di Andrea Locatelli di nove trionfi consecutivi. È, inoltre, il terzo pilota ad aver vinto due titoli consecutivi nel WorldSSP, dopo Sébastien Charpentier (2005 e 2006) e Kenan Sofuoğlu (2015 e 2016).

Aegerter è già il pilota con più punti guadagnati in una sola stagione con un totale di 462. Potrebbe però demolire un altro record e diventare, nell’ultimo Round in Australia, il primo pilota Supersport a totalizzare 500 o più punti.

Entra anche nella storia dopo aver conquistato due titoli iridati nella stessa stagione: WorldSSP e MotoE, ottenuto lo scorso settembre. Un’impresa che lo posiziona accanto a grandi nomi del motociclismo, come Ángel Nieto (vinse il campionato di 50cc e quello 125cc nel 1972), Giacomo Agostini (vinse nella classe 500cc e 350cc contemporaneamente nel 1968, 1969, 1970, 1971, 1972) e Freddie Spencer (vinse la classe 500cc e 250cc nel 1985).

Un grande bagaglio di esperienza che Aegerter, dall’anno prossimo, porterà in SBK. Il pilota svizzero, infatti, farà il salto nella categoria regina delle derivate di serie, affiancando Remy Gardner con la Yamaha YZF R1 nel Team GYTR GRT. Un ottimo riconoscimento per una stagione da record.

