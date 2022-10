Dopo la caduta di gara1, Toprak Razgatlioglu centra la vittoria nella Superpole Race a Villicum resistendo ad Alvaro Bautista, terzo Jonathan Rea autore di un lungo a metà gara. Il pilota turco si è messo subito al comando della gara cercando di dimenticare subito l’errore di gara1. Lo spagnolo di Ducati nel finale di gara ha provato a sfruttare i punti di forza della sua Ducati ma Razgatliolgu ha resisitito col coltello fra i denti e si è preso la vittoria. Quarto Michael Ruben Rinaldi, settimo Axel Bassani.

IL TOPRAK CHE TI ASPETTI

Non si è fatto condizionare dalla caduta di gara1 che ha probabilmente chiuso i giochi per il titolo WorldSBK. Toprak Razgatlioglu è andato forte sui freni per resistere agli attacchi nel finale di Alvaro Bautista. Nessun fantasma dunque nella testa per il turco che conquista l’undicesimo successo stagionale, la sesta Superpole Race consecutiva. Il pilota Yamaha nella gara corta sembra quasi invincibile anche se prima Jonathan Rea e poi Alvaro Bautista hanno provato a strappargli la vittoria.

Jonathan Rea si è messo subito al comando della gara provando ad imporre il proprio ritmo ma a metà gara in staccata ha preso una folle obbligandolo ad un lungo. Questo errore lo ha tolto dalla corsa per la vittoria, lasciando il duello a Troprak Razgatlioglu ed Alvaro Bautista. Lo spagnolo ha provato a sfruttare il proprio motore per portarsi in testa ma Toprak ha resistito sempre con staccate al limite portando anche leggermente lungo Alvaro e permettendo a Rea di riavvicinarsi nell’ultimo passaggio. Alla fine Razgatlioglu si prende il successo davanti proprio ad Alvaro Bautista e Jontahan Rea.

RINALDI MIGLIORE DEGLI ALTRI

Nonostante i soli dieci giri di gara i primi tre hanno fatto il vuoto lasciando Michael Ruben Rinaldi, quarto a quattro secondi. Il pilota ufficiale Ducati ha confermato la sua posizione di campionato precedendo Alex Lowes, secondo nel warm up, ed Iker Lecuona ancora una volta miglior Honda al traguardo. Scatterà invece dalla settima posizione Axel Bassani, il pilota veneto dopo l’incredibile gara1 dove ha duellato con Jonathan Rea in questa Superpole Race ha faticato a prendere ritmo chiudendo ad otto secondi da Razgatlioglu.

Scatteranno infine in terza fila Xavi Vierge con la seconda delle CBR 1000RR-R, Loris Baz scivolato ieri ed oggi nono. Solo decimo Andrea Locatelli con la seconda R1 ufficiale ancora una volta lontano dalle posizioni alle quali ci aveva abituato lo scorso anno.

Mathias Cantarini