Il WorldSBK lascia l’Europa ed approda in Argentina, ad attendere il mondiale delle derivate di serie l’ostico circuito San Juan di Villicum. La pista sud americana più volte nel bersaglio di critiche per la tenuta e la sicurezza del manto asfaltato potrebbe indirizzare definitivamente. Alvaro Bautista potrebbe mettersi in tasca un bottino importante per chiudere i giochi tra venti giorni a Mandalika ma Jonathan Rea qui conta ben quattro vittorie e proverà ad accorciare sul pilota Ducati dopo la prestazione opaca di Portimao. In WorldSSP, Aegerter cercherà la vittoria sulla pista che fino ad ora l’ha visto salire una sola volta sul podio in terza posizione.

WORLDSBK: BAUTISTA PER CHIUDERE I GIOCHI

Non potrà farlo matematicamente, per quello sarà necessario aspettare, almeno, il round di Mandalika tra venti giorni. Ma Alvaro Bautista si presenta a Villicum con 56 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e ben 82 su Jonathan Rea. Un vantaggio rassicurante considerando che in un weekend di gare il punteggio massimo è di 62 punti. Questo vuol dire che qualora Bautista dovesse lasciare l’argentina con ulteriori sei punti guadagnati a Toprak Razgatlioglu, in Indonesia avrebbe il primo ghiotto match point mondiale.

Sulla pista argentina però Bautista ha raccolto una sola vittoria, in gara1 nel 2019. In gara2 chiuse quarto ma staccato addiririttura di 17″ da Jonathan Rea, vincitore di quella gara. Lo scorso anno in sella alla Honda cadde in gara1 mentre raccolse un undicesimo posto nella Superpole Race ed un decimo posto in gara2. Una pista dove dunque Alvaro potrebbe giocare sulla difensiva pensando più al campionato che a questo round. Anche se il Bautista visto in questa stagione anche in gare difficili è sempre riuscito a mostrare gli artigli e a conquistare punti importantissimi.

D’altro canto Jonathan Rea che qui ha trionfato ben quattro volte e che per altre quattro occasioni è salito sul podio avrà la possibilità in una pista amica di provare un ultimo assalto al titolo 2022. Stesso discorso per Toprak Razgatlioglu che qui ha vinto due gare lo scorso anno. Il turco ha in questa ed in Mandalika due piste amiche dove provare a ridurre il gap da Bautista per potersi giocare le proprie carte nell’ultima gara di Phillip Island.

Chi proverà ad inserirsi nella lotta al podio saranno sicuramente le Ducati di Michael Ruben Rinaldi, lo scorso anno a podio, e Axel Bassani che lo scorso anno chiude due volte quarto al suo debutto in Argentina. Sarà al via anche Xavi Fores, con la Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team. Il pilota spagnolo sostituirà Luca Bernardi in questo finale di stagione e proprio qui nel 2019 conquistò il suo ultimo podio nel WorldSBK.

WORLDSSP: AEGERTER PER LASCIARE IL SEGNO

Sulla pista argentina il pilota svizzero non ha mai vinto e vorrà passare nel WorldSBK il prossimo anno aggiungendo anche il trofeo di Villicum nella propria bacheca. Proprio qui grazie al terzo posto di gara2 Dominique Aegerter conquistò il suo primo titolo WorldSSP lo scorso anno. In questa stagione arriva in Argentina anche da leader ma con soli 45 punti su Lorenzo Baldassarri. Il pilota italiano è ormai certo del passaggio in WorldSBK con la Yamaha R1 di GMT94 e proverà fino alla fine a conquistare il titolo Supersport.

Dopo un buon avvio di stagione dalla pausa estiva Nicolò Bulega ha ceduto a Federico Caricasulo il testimone di miglior Ducati. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati è ancora in corsa però per il terzo posto in campionato anche se ora si trova a 17 lunghezze da Can Oncu che invece dopo la pausa estiva è tornato molto più motivato dalla “cura Sofuoglu“. Grazie alle ultime prestazioni, compresa la vittoria di Portimao in lotta per la terza piazza del mondiale c’è anche Stefano Manzi con una Triumph finalmente competitiva.

Occhio però anche a Jules Cluzel che ormai a sole tre gare dal suo ritiro vorrà continuare il suo percorso trionfale in terra argentina. Il pilota francese infatti ha trionfato in quattro occasioni a Villicum.

CIRCUITO SAN JUAN DI VILLICUM | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 2018

Lunghezza: 4,276 Km

Curve 17 (7 destra + 10 sinistra)

Pole position: Destra

GLI ORARI DEL WEEKEND (ORA ITALIANA)

Venerdì 21 ottobre

14:30-15:15 | WorldSSP – FP1

15:25-16:10 | WorldSBK – FP1

19:00-19:45 | WorldSSP – FP2

20:00-20:45 | WorldSBK – FP2

Sabato 22 ottobre

15:00-15:30 | WorldSBK – FP3 16:25-16:45 | WorldSSP – Superpole 17:10-17:25 | WorldSBK – Superpole 18:30 | WorldSSP – Race 1 20:00 | WorldSBK – Race 1

Domenica 23 ottobre

15:00-15:15 | WorldSBK – WUP 15:25-15:40 | WorldSSP – WUP 17:00 | WorldSBK – Superpole Race 18:30 | WorldSSP – Race 2 20:00 | WorldSBK – Race 2

