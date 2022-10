Álvaro Bautista mette un altro mattone sul titolo WorldSBK 2022 vincendo Gara 1 a Villicum. Il ducatista ha aspettato nelle prime fasi di gara per poi superare gli avversari e vincere in solitaria. Sul podio con lui Jonathan Rea ed Axel Bassani a seguito di un duello mozzafiato che ha visto il pilota Kawasaki trionfare. È caduto al primo giro Toprak Razgatlıoğlu, che butta così ogni possibilità di titolo.

TOPRAK CADE SUBITO: È SOLO 15°

Un errore che costa caro a Toprak Razgatlıoğlu ed alle sue già poche chance di secondo titolo WorldSBK. Il pilota di Yamaha è riuscito a partire bene dalla pole position, mantenendo la testa della corsa. Dopo il lungo rettilineo il turco è stato superato ed ha provato a replicare subito. Nella staccata la R1 ha ceduto, lasciando così cadere il #1. Rialzatosi subito, Razgatlıoğlu ha rimontato in maniera feroce fino alla 15^ posizione in extremis, conquistando così un punto. 80 sono i punti che dividono il turco dallo spagnolo di Ducati con solo otto gare ancora da disputare: un gap praticamente incolmabile, vista anche l’inferiorità del mezzo.

CHE DUELLO TRA REA E BASSANI!

Jonathan Rea e Axel Bassani si sono presi la scena in Gara 1 del WorldSBK a Villicum. Bassani dopo la caduta di Razgatlıoğlu ha preso la testa della corsa per più di qualche giro. Il pilota del team Motocorsa ha poi dovuto cedere il passo al compagno di marca, che ha avuto un ritmo inarrivabile per la concorrenza. Ha provato a seguire il ducatista Rea, che però ha avuto più di qualche problema nel superare il pilota veneto. Bassani è riuscito a rispondere in più occasioni, arrivando anche sul traguardo vicino al nordirlandese. Rea che torna finalmente a fare una gara solida dopo una stagione a dir poco povera di risultati. Il #65 ha trovato in Bassani un avversario più che dignitoso che gli ha dato molto filo da torcere.

LECUONA È IL PRIMO “DEGLI ALTRI”

In una gara che ha visto inquadrati solo i primi tre, Honda torna in forma dopo il round portoghese che ha lasciato più dolori che gioie. Iker Lecuona porta la sua Fireblade in quarta posizione a quasi 12″ dal vincitore. Dopo la buona qualifica del mattino il pilota spagnolo si conferma nonostante una moto non al massimo della competitività. Il pilota HRC riesce a precedere sia Michael Ruben Rinaldi che Alex Lowes sul traguardo. In settima posizione, leggermente più staccato, c’è la BMW di Scott Redding. Altri tre ufficiali completano la top 10: Andrea Locatelli è 8° davanti a Xavi Vierge e Michael van der Mark. Lucas Mahias porta a casa dei buoni punti davanti al rientrante Javier Forés, salito sulla Ducati del team Barni per gli ultimi tre round stagionali.

WORLDSBK | VILLICUM: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

