Conclusi i due giorni di Test per i piloti della WSBK all’Autodromo dell’Algarve a Portimão. Miglior tempo per il campione in carica Álvaro Bautista, capace di abbattere il record della Superpole dell’anno scorso. Jonathan Rea chiude secondo a 9 millesimi dalla vetta davanti a Michael Rinaldi.

QUATTRO PILOTI SOTTO IL RECORD

Con pista soleggiata e temperature sopra i 10°C, Álvaro Bautista è stato il primo ad imporre il proprio ritmo. L’attuale Campione del Mondo ha subito fatto un giro veloce in 1:39.589, battendo così il record della Superpole 2022 firmato da Jonathan Rea (1:39.610).

Nell’arco della mattinata, anche Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Michael Rinaldi sono scesi sotto il primato del tracciato portoghese. Bautista, invece, ha chiuso la mattinata migliorando il proprio tempo in 1:39.035, performante nonostante una caduta senza conseguenze in curva 7.

Durante il pomeriggio, la tabella di tempi non ha subito grandi modifiche. Álvaro Bautista chiude quindi come il pilota più veloce dei Test. Il catalano oggi ha provato diverse opzioni di set-up per far diventare sempre più stabile la Ducati Panigale V4R. Alle sue spalle la Kawasaki ZX-10RR di Jonathan Rea a soli 9 millesimi. Il campione britannico ha lavorato principalmente sul bilanciamento del telaio. Michael Rinaldi, invece, ha chiuso a 45 giri, in pista con un lavoro specifico sulla Superpole. 1:39.144 è il suo miglior crono a 0.109 dal leader.

Toprak Razgatlioglu ha sfruttato la giornata per lavorare alla messa a punto della sua Yamaha YZF R1, concentrandosi sul grip posteriore. Il pilota turco chiude in quarta posizione con un tempo di 1:39.441.

ALLA RICERCA DEL FEELING

Andrea Locatelli del Team PATA Yamaha è quinto alle spalle del suo compagno di squadra. Iker Lecuona, che in mattinata è caduto nell’ultimo settore, ha chiuso in sesta posizione come prima delle Honda. Ottimo feeling per il debuttante Remy Gardner, australiano di Yamaha YZF R1 che è riuscito a collocarsi settimo precedendo Xavi Vierge. Chiudono la top ten le Kawasaki di Tom Sykes e Alex Lowes.

Problemi tecnici, invece, per la BMW M1000RR di Scott Redding: il britannico è riuscito a completare solo 19 giri. In difficoltà anche l’attuale Campione di Supersport, Dominique Aegerter, quindicesimo. Menzione d’onore anche per Danilo Petrucci, ventesimo al suo debutto nella categoria regina delle derivate di serie.

WSSP: TRIPLETTA ITALIANA

Tre italiani su moto italiana nella Supersport occupano le prime tre posizione al termine del Test a Portimão. Nicolò Bulega ha replicato la performance di ieri e ha chiuso in testa con un tempo di 1:42.636, abile a migliorare il record della Superpole di 1:43.065 firmato da Dominique Aegerter l’anno scorso.

Secondo Federico Caricasulo (1:43.127), terzo terzo Yari Montella (1:43.386). Per quanto riguarda gli altri azzurri troviamo Raffaele De Rosa e Stefano Manzi, rispettivamente in quinta ed in sesta piazza. Presente anche Federico Fuligni (Team ORELAC Racing VerdNatura), penultimo nella graduatoria dei tempi.

Appuntamento dal 20 al 21 di febbraio sul tracciato di Phillip Island per altre due giornate di Test Ufficiale in vista del primo Round stagionale dal 24 al 26 febbraio in Australia. Potete seguire tutti gli aggiornamenti del campionato WorldSBK su LiveGP.it.

Victoria Ortega Cabrera