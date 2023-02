Va in archivio l’ultima giornata di test ufficiali WorldSBK e WorldSSP a Phillip Island, prima dell’avvio di stagione, programmato questo fine settimana nel medesimo tracciato. A comandare la tabella dei tempi troviamo il Campione del Mondo in carica Álvaro Bautista. Secondo Dominique Aegerter, pilota indipendente che sorprende al suo debutto nella categoria, al terzo posto Michael Rinaldi.

WSBK: SEDICI PILOTI IN UN SECONDO E MEZZO

La seconda e ultima giornata di test ufficiali lascia un’anteprima di quello che ci aspetta nella stagione 2023, con i primi sedici piloti racchiusi in un secondo e mezzo. In linea con quello che abbiamo già visto negli altri test, Álvaro Bautista chiude dominando con un crono di 1:30.404, molto vicino al record della Superpole firmata da Tom Sykes nel 2020 (1:29.230). Veloce soprattutto sul passo gara, il pilota di Talavera de la Reina ha già dato un chiaro avviso ai suoi rivali in vista del via della stagione.

A soli 0.335 millesimi troviamo in seconda posizione Dominique Aegerter della GYTR GRT Yamaha. L’attuale Campione della SSP e rookie della categoria, si è messo in mostra segnando dei tempi simili a quelli dei piloti ufficiali e chiudendo i test con sensazioni molto positive.

In terza posizione, con un crono di 1:30.996, Michael Rinaldi. Il compagno di squadra di Bautista, nonostante una caduta avvenuta in curva 10, ha finalizzato le due giornate di test dimostrando che è un valido contendente al titolo. Rinaldi ha completato trentotto giri e ha concentrato il lavoro sul passo gara, confermando i buoni risultati già visti nei test precedenti.

Ottimo feeling anche per Andrea Locatelli che chiude in quarta posizione come miglior pilota Yamaha con un crono di 1:31.046. L’italiano, in entrambi i giorni di test si è concentrato soprattutto sulla simulazione di gara. Il suo compagno di squadra che ieri ha comandato i test, Toprak Razgatlioglu, ha lavorato sul grip al posteriore concludendo decimo a un secondo dalla testa e sesto nei tempi combinati.

Quinto tempo per il debuttante Remy Gardner del Team GYTR GRT Yamaha, che in FP2 firma un 1:31.073, con il quale si mette davanti alla Kawasaki ZX-10RR di Jonathan Rea. Gardner ha svolto la sua prima simulazione di gara con buone sensazioni. Rea, sesto tempo, ha compiuto 38 giri concentrandosi sul rendere la moto più gestibile, anche se nell’ultima parte dei test è caduto in curva 4. Alle sue spalle il tedesco Philipp Oettl, che ha concluso dei test positivi da pilota indipendente.

Qualche difficoltà per il debuttante Danilo Petrucci che chiude in ottava posizione. Nel box Barni Spark Racing Team ci sono stati dei piccoli progressi rispetto a ieri sia sul passo gara che sulla instabilità della Ducati Panigale V4R, ma la giornata è stata chiusa con una caduta. Petrux è stato tamponato da Axel Bassani in curva 4, quando faceva una simulazione di gara, provocando l’esposizione della bandiera rossa. Dopo diverse verifiche nel centro medico, apprendiamo che Petrucci ha ricevuto un colpo sul bacino, ma non sono state rilevate fratture.

Le difficoltà proseguono anche in casa Honda e BMW. Il test per le due Case costruttrici è stato segnato da diverse cadute e una visibile difficoltà nel trovare il feeling con il cronometro. La prima delle Honda è quella di Iker Lecuona in undicesima posizione, mentre la prima BMW è quella di Michael van der Mark in nona posizione. Entrambe le Case hanno ancora lavoro da fare in vista del primo round di questo weekend.

WSSP: TRIPLETTA ITALIANA CON BULEGA, MANZI E CARICASULO

Nella seconda giornata di test ufficiali della Supersport, Nicolò Bulega chiude in prima posizione con un crono di 1:32.781. È stato l’unico pilota a scendere sotto la soglia del 1:33 e conferma le buone sensazioni e il potenziale della Ducati Panigale V2.

Stefano Manzi del Team Ten Kate Racing Yamaha è secondo a 0.446 millesimi dal tempo di Bulega. Terzo Federico Caricasulo completando così la tripletta italiana, nonostante una caduta senza conseguenze in mattinata. La prima delle Kawasaki è quella del turco Can Öncü in quarta posizione a 781 millesimi dal crono in testa. La top five la chiude un’altra Ducati, quella di Yari Montella con un secondo e mezzo di ritardo rispetto al tempo più veloce. Per quanto riguarda gli altri italiani, Raffaele De Rosa è sesto, Nicholas Spinelli nono e Andrea Mantovani tredicesimo.

Appuntamento a questo weekend con il primo Round della WSBK sul tracciato di Phillip Island che si preannuncia ricco di spettacolo in tutte le categorie. Potete seguire tutti gli aggiornamenti su Livegp.it.

Victoria Ortega Cabrera