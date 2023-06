La Superpole Race della WorldSBK a Misano ha visto come protagonisti in negativo Danilo Petrucci ed Iker Lecuona, autori di un brutto incidente al settimo giro. La gara è stata subito interrotta dalla bandiera rossa, con il pilota spagnolo che ha avuto la peggio rispetto al nostro connazionale.

INCIDENTE PETRUCCI-LECUONA

Brutto incidente quello visto oggi durante la Superpole Race della WorldSBK a Misano tra Danilo Petrucci ed Iker Lecuona. I due piloti hanno avuto infatti un contatto nel corso del settimo giro, dove Petrucci ha tentato il sorpasso sullo spagnolo alla Quercia. Entrambi sono finiti rovinosamente nella via di fuga con la gara che è stata interrotta immediatamente dalla bandiera rossa per prestare i primi soccorsi. Ad avere la peggio è stato proprio Lecuona, che ha subito una lesione all’anca sinistra ed una contusione alla caviglia che gli hanno impedito di prendere parta a gara-2.

E’ andata meglio nonostante lo spavento al nostro Danilo Petrucci, che dopo essere rimasto a terra per qualche minuto e venire accompagnato al centro medico per tutti i controlli del caso è stato giudicato in grado di prendere parte al proseguo del weekend. Per Danilo il contatto non è stato esente da complicazioni, considerato che secondo il bollettino medico ufficiale si parla di contusione all’anca ed alla coscia destra ed anche una contusione lombare. Sarebbe potuta andare peggio per il nostro portacolori considerato lo spavento e il pauroso incidente, ma Petrucci ha potuto prendere regolarmente parte a gara-2 nonostante gli acciacchi.

UN WEEKEND DA DIMENTICARE

Il weekend per Danilo però non è stato dei più rosei considerata la caduta di ieri ed il long lap penalty che gli è stato rifilato dai commissari a causa di un contatto con Aegerter al primo giro, che ha condizionato la gara del pilota umbro costretto ad una feroce rimonta mentre era in sesta posizione. Rimonta che però è stata vanificata dal brutto incidente con Lecuona, visto che Petrucci nel tentativo di riguadagnare posizioni ha tentato un sorpasso difficile alla Quercia che si è concluso come descritto sopra. Danilo adesso avrà la possibilità di rifarsi a Donington, anche considerato che le ultime prestazioni sono state incoraggianti soprattutto a livello di tempi sul giro, dove Petrux ha dimostrato di farsi valere nonostante lo scarso feeling con la moto.

LE DICHIARAZIONI DI PETRUCCI

Al termine di gara-2 della WorldSBK a Misano, Petrucci ha così commentato: “Mi dispiace tanto per come è andato il weekend. ieri stavo lottando per il podio ma facevo fatica sull’anteriore e sono caduto nel tentativo di sorpassare Toprak. Per quanto riguarda la gara di ogg secondo me è stata condizionata dalla scelta dei commissari di darmi il long lap. Non ho mai visto dare penalità al primo giro considerato che non c’era spazio. Non credo di aver fatto niente di male”.

Sul contatto con Lecuona ha invece dichiarato: “Vierge ha sorpassato Lecuona mentre io sono andato leggermente largo. Ero all’interno, lui mi ha chiuso ed ho preso in pieno il pilota Honda. Mi dispiace molto e mi sono anche fatto molto male. Ho un grosso ematoma sul femore e questo ha compromesso gara-2. La gara di oggi era più lenta ma faccio fatica a sorpassare con questa moto. Devo ancora trovare un assetto che mi piace, perché non ho tanta trazione e sono spesso al limite. Ieri sono stato veloce sia in qualifica che in gara e mi dispiace molto per come abvvbiamo chiuso il weekend perché in tre gare avremmo potuto conquistare un podio”.

Julian D’Agata