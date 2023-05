Dopo quasi un mese torna in pista la WorldSBK, si fa tappa al circuito di Misano. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospiterà dunque il quinto round stagionale, pronto a regalarci gare avvincenti, ricche di emozioni e di imprevedibilità come solo la WorldSBK sa fare. I piloti però non sono rimasti a secco, lo scorso weekend alcuni piloti hanno preso parte a due giorni di test sul circuito del Mugello e tra questi spiccano il ternano Danilo Petrucci, pilota del team Barni Spark Racing Team, e Nicolò Bulega che a ha provato per la seconda volta la moto Superbike.

BAUTISTA-RAZGATLIOGLU, CONTINUA LA LOTTA MONDIALE IN SBK



Continua la supremazia nella classifica piloti da parte di Alvaro Bautista, dopo il round della Catalunya il distacco dello spagnolo, nei confronti di Toprak Razgatlioglu, sale a quota 69 punti. Il campione in carica, però, non sembra esser sazio delle 11 vittorie su 12 gare disputate in soli quattro round ed è pronto a prevalere anche sul circuito italiano. Lo scorso hanno sul circuito romagnolo è arrivato sempre a podio, vincendo addirittura due gare delle tre previste e questo ci porta già a pensare che Alvaro potrà solo che essere un protagonista.

Dall’altro lato non è da meno il pilota turco in sella alla Yamaha del team Pata Yamaha Prometeon. Toprak, nei quattro round precedenti, è sempre comparso sul podio fatta eccezione in gara-2 del primo round in Australia. Il turco ha vinto la passata Superpole Race sul circuito di Misano (prima vittoria della stagione 2022) ed è pronto a replicare anche quest’anno. Recentemente i piloti hanno preso parte anche ai test nel circuito romagnolo e, proprio questi due, sono risulti i più veloci dell’intero paddock. Vedremo se Toprak riuscirà a ricucire il gap dal leader del mondiale il quale, chissà, potrebbe commettere una sbavatura proprio sul circuito italiano.

LOCATELLI, BASSANI E RINALDI PRONTI A BRILLARE TRA LE CURVE ITALIANE

Gli italiani ci sono e non pochi nella massima categoria: Locatelli, primo fra tutti, in piena lotta per la seconda posizione del mondiale con un distacco di 34 punti dal turco Toprak Razgatlioglu da ricucire; Axel Bassani deve invece contendersi il quarto posto in campionato, occupato al momento dall’inglese Jonathan Rea. Il pilota in sella alla Kawasaki è ancora in cerca della sua prima vittoria stagionale, mentre il ducatista proverà a raggiungere l’obiettivo del primo podio stagionale. Il pilota veneto ha centrato, nella stagione scorsa, il primo podio dopo ben sette round e anche quest’anno la situazione non sembra semplice.

Altro ducatista, poco fa menzionato, è Michael Ruben Rinaldi che risiede momentaneamente settimo nella classifica generale. Un solo punto lo separa dallo svizzero Dominque Aegerter di fronte a lui e Misano potrebbe essere la chance per tentare il sorpasso. Rinaldi è già stato sul podio durante questa stagione comparendo per ben tre volte, l’ultimo conquistato in gara-2 nel weekend della Catalunya. Tutti noi tifosi italiani siamo pronti a tifare dal vivo e non solo tutti i nostri connazionali, cercando di caricarli in un gran premio che per loro vale più di mille insieme.

WORLDSSP: BULEGA VUOLE VINCERE IN CASA MENTRE SCHROETTER E MANZI SI GIOCANO IL SECONDO POSTO ASSOLUTO, CARICASULO INSEGUE

Regala emozioni anche la WorldSSP e qua il tricolore prevale su tutti: Nicolò Bulega si presenta in questo quinto round stagionale come leader del mondiale piloti, con 5 vittorie e 6 podi su 8 gare disputate. Il pilota romagnolo non si farà sicuro sfuggire la possibilità di vincere sul circuito di casa, questo lo aiuterebbe anche in ottica mondiale per allungare sui suoi inseguitori: dietro di lui risiedono appaiati Marcel Schroetter, 33 lunghezze dal leader italiano, e Stefano Manzi a soli 3 punti dal tedesco. Il pilota in sella alla MV Augusta è ancora a secco di vittorie e sul circuito di Misano dovrà sudarsi sette camicie per fermare l’avanzata tricolore. Stefano Manzi è nella stessa situazione, a lui si contano quattro podi negli ultimi otto appuntamenti ma la carica che arriverà dal pubblico lo aiuterà nel conquistarne un altro.

Federico Caricasulo sventola il tricolore nella sua quarta posizione nella classifica piloti, sono solamente 18 i punti che lo separano dal duo di fronte a lui. Il ducatista, ancora a secco di vittorie, tenterà l’assalto proprio sul circuito romagnolo alla ricerca anche del quarto podio stagionale. Fu proprio lui a trionfare qua nel 2018 e cercherà di ripetersi anche in questa stagione. Ma questi non sono gli unici italiani pronti a darsi battaglia per centrare una vittoria sul circuito italiano: occhio anche ad Andrea Mantovani, in sella alla Yamaha; Raffaele De Rosa, in sella alla Ducati del team Orelac Racing; Nicholas Spinelli, Yamaha del team VFT Racing WEBIKE; Yari Montella, Yamaha dello Barni Spark Racing Team.

INFO SULLA PISTA

Pole Position: Sinistra

Lunghezza: Km

Curve: 16

Curve a destra: 10

Curve a sinistra: 6

Rettilineo di partenza: 510 M

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì 2 giugno

09:00-09:30 R4 bLU cRU Champ – FP1

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 R3 bLU cRU Champ – Superpole

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 3 giugno

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole

11:45 R3 bLU cRU Champ – Race 1

12:40 WorldSSP300 – Race 1

14:00 WorldSBK – Race 1

15:15 WorldSSP – Race 1

16:15 R3 bLU cRU Champ – Race 2

Domenica 4 giugno

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race

12:30 WorldSSP – Race 2

14:00 WorldSBK – Race 2

15:15 WorldSSP300 – Race 2

