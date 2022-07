Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race a Donington Park e segna il suo terzo successo stagionale. Il turco ha messo a segno un trionfo in solitaria fotocopia a Gara1. Jonathan Rea ancora una volta è stato costretto a guardare e ad amministrare la seconda piazza davanti ad un’incredibile Scott Redding che si prende di forza il primo podio con BMW. 4° Alvaro Bautista, che rimedia alla caduta di ieri e porta a casa punti importanti in campionato.

Toprak inarrestabile, punta alla tripletta in un weekend di gara

Lo avevamo scritto ieri, è tornato il Razgatlioglu da mondiale: quello strategico, focalizzato ed innarestabile. Il turco è stato leader della competizione dal primo all’ultimo giro rifilando poco più di 1s a Jonathan Rea. Un gap che pesa per il pilota Kawasaki, in lizza per il mondiale, che già nella giornata di ieri si è preso un distacco di oltre 6s dall’alfiere Yamaha. Il box Kawasaki sarà costretto a pensare ad una soluzione in fretta per gara2 per cercare di arginare Razgatlioglu che punta alla tripletta in un weekend di gara.

Una gara sprint veloce e piatta, senza colpi di scena e bagarre se non per quella che ha coinvolto Scott Redding e Alex Lowes prima, e Alex Lowes e Alvaro Bautista dopo per la terza e quarta piazza. A spuntarla nella prima bagarre è stato Redding che, con questa prestazione, centra il primo podio con BMW in un weekend in crescendo dopo l’ottimo quarto posto di gara1. Lowes perde il confronto anche con Alvaro Bautista, determinato a rimediare alla caduta di ieri, per la quarta piazza chiudendo solamente quinto davanti ad un prestante Michael Ruben Rinaldi primo degli italiani.

Lo spagnolo su Ducati in classifica di campionato è ancora in testa con 6 vittorie, segue Rea con 5 trionfi e Razgatlioglu a 3.

Benedetta Bincoletto