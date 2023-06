La MotoGP va in vacanza, ma le due ruote continuano ad essere protagoniste grazie al ritorno della WorldSBK, con il suo sesto appuntamento. Donington Park sarà teatro di sfide interessanti, con molti piloti che approfitteranno del fattore “casa” per fare un super weekend.

BAUTISTA – RAZGATLIOGLU, CONTINUA LA LOTTA “A DISTANZA”

Troviamo sempre in testa alla classifica piloti Alvaro Bautista, in sella alla sua Ducati. Lo spagnolo arriva da tre triplette consecutive: GP Italia, GP Catalunya e GP Olanda. Visto questo andamento ci si aspetta un altro dominio da parte di Alvaro. Lo spagnolo però non ha mai ottenuto una vittoria sul circuito inglese, ma soltanto un podio nella passata stagione nelle tre manche. In cerca del suo primo successo a Donington Park, Alvaro dovrà vedersela con il sovrano di questo circuito: Toprak Razgatlioglu.

Toprak ha vinto cinque delle ultime sei gare disputate qui, con una tripletta nella stagione 2022, e vorrebbe tornare a vincere proprio sul circuito inglese. In questa stagione l’ultima e unica vittoria di Toprak è stata nella Superpole Race del secondo appuntamento della WorldSBK, durante il round in Indonesia. La prima punta Yamaha vanta 14 presenze sul podio in 15 gare disputate quest’anno, ma con un solo posizionamento sul gradino più alto. Donington Park potrebbe rappresentare la chance per Toprak per accorciare il distacco su Alvaro Bautista: 86 lunghezze separano i due maggiori protagonisti della WorldSBK 2023.

WORLDSSP: ITALIANI ALLA CONQUISTA DI DONINGTON, OCCHI SU MV AUGUSTA

Nella WorldSSP sono gli italiani a comandare il campionato: Niccolò Bulega, primo in classifica piloti, ha archiviato sei vittorie su dieci gare disputate in questa stagione, portando a casa otto podi; alle sue spalle in classifica troviamo Stefano Manzi, in sella alla sua Yamaha ha trionfato per la prima volta in questa stagione in Gara2 ed a Misano vuole ripetersi sul circuito inglese. Altro protagonista italiano è Federico Caricasulo: anche per lui un solo trionfo in questa stagione e 4 apparizioni sul podio della WorldSBK.

Tra Federico e Stefano però, in classifica, spunta il tedesco Marcel Schroetter. Super la sua stagione in sella alla MV Augusta, quattro podi negli ultimi tre round, ed è pronto per l’assalto al gradino più alto proprio al Donington Park. Sempre in Top5 in tutte le gare del campionato, Marcel è pronto a dare una svolta alla sua stagione magari centrando una vittoria alla sua prima apparizione sul circuito inglese.

INFO SUL CIRCUITO

Pole Position: Sinistra

Lunghezza: 4.023m

Curve: 12, Destra: 7, Sinistra: 5

Rettilineo del traguardo: 550m

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì – Ora italiana

10:00 R3 bLU cRU Champ – FP1

11:30 – 12:15 WorldSBK – FP1

12:25 – 13:10 WorldSSP – FP1

14:30 R3 bLU cRU Champ – Superpole

16:00 – 16:45 WorldSBK – FP2

17:00 – 17:45 WorldSSP – FP2

Sabato – Ora italiana

10:00 – 10:30 WorldSBK – FP3

11:25 – 11:45 WorldSSP – Superpole

12:10 – 12:25 WorldSBK – Superpole

12:45 R3 bLU cRU Champ – Gara 1

15:00 WorldSBK – Gara 1

16:15 WorldSSP – Gara 1

17:15 R3 bLU cRU Champ – Gara 2

Domenica – Ora italiana

11:00 – 11:15 WorldSBK – WUP

11:25 – 11:40 WorldSSP – WUP

14:00 WorldSBK – Superpole Race

15:30 WorldSSP – Gara 2

17:00 WorldSBK – Gara 2

