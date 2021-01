Toyota mostra pubblicamente le prime immagini della nuova Le Mans Hypercar, auto che debutterà nella stagione 2021 del FIA World Endurance Championship. La vettura, che di fatto sostituirà le attuali LMP1, si appresta a scendere in pista per difendere il successo nella 24h di Le Mans ed i Mondiali vinti negli ultimi anni.

Le prime immagini arrivano a due giorni dalla presentazione ufficiale, indetta per venerdì mattina in Giappone. Oltre alle immagini definitive della Toyota GR010 Hybrid, la compagine asiatica rivelerà i dettagli tecnici ed i sei piloti che gareggeranno nel WEC 2021.

Il costruttore che ha dominato gli ultimi anni del Mondiale Endurance è il primo in assoluto a presentare il proprio programma. Non conosciamo infatti quando Glickenhaus svelerà il proprio modello che, a quanto pare, dovrebbe gareggiare solamente da Spa-Francorchamps, seconda prova della stagione.

Volume up 🔊 Here comes your first chance to listen 👂 to the symphony of the 680 hp Hypercar engine.

How many cylinders can you hear? #TOYOTAGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter @FIAWEC @24hoursoflemans #LeMans24 pic.twitter.com/TqqD9l9QGg

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@TGR_WEC) January 8, 2021