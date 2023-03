Toyota ha aperto una nuova era del FIA World Endurance Championship (WEC) imponendosi nella 1000 Miles of Sebring, manifestazione che abbiamo commentato nell’ultimo intenso fine settimana. I giapponesi si sono confermati il costruttore da battere, Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 si sono imposti davanti all’auto gemella #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley.

Big buzz on the grid and 1⃣1⃣ Hypercars roaring into life. What a start to the 2023 @FIAWEC season#GoHyper #ToyotaGAZOORacing #GR010HYBRID @sebringraceway pic.twitter.com/byal9iSlRr — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@TGR_WEC) March 17, 2023

WEC: sempre Toyota davanti, ma gli altri non sono lontani

Toyota ha vinto, ha dominato la scena ed ha corso in scioltezza una lineare 8h di Sebring. Il team che ha monopolizzato le ultime stagioni del FIA WEC ha condotto le danze dal decimo passaggio alla bandiera a scacchi, nessuno ha mai messo in dubbio la superiorità delle GR010 Hybrid.

Gli aggiornamenti rispetto al modello della passata stagione sembrano aver portato i risultati sperati, tanti problemi sembrano spariti in un percorso oltremodo selettivo come quello di Sebring tra i mille ‘bumps’ che rendono unica una delle location più belle del mondo.

Dall’Asia comandano il gruppo con un piccolo scarto su una concorrenza che potrebbe diventare sempre più agguerrita nelle prossime settimane quando ci si scontrerà con delle location più tradizionali come Portimao e Spa-Francorchamps.

Terzo posto per Ferrari, un passo verso la gloria

Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco hanno ottenuto uno storico podio a Sebring con la Ferrari 499P #50, risultato importantissimo al debutto nella categoria. Il progetto italiano si è mostrato molto competitivo, un piazzamento nella Top3 non era sicuro alla vigilia dell’impegnativo fine settimana statunitense.

La 499P, in pole con Fuoco nella giornata di giovedì, non ha temuto il raffronto con la concorrenza dimostrandosi in grado di battagliare con Toyota. Purtroppo il duello in pista è stato relegato ai primi dieci minuti d’azione, la sosta anticipata del costruttore di Maranello ha cambiato la storia dell’intero evento.

In ogni caso il debutto dopo 50 anni della Ferrari è stato più che mai positivo, non era scontato restare tra i migliori e soprattutto lottare per il podio. Tutto questo lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti a partire da Portimao, impianto scelto dalle Hypercar per diversi test in vista del 2023.

Porsche e Cadillac in progresso tra USA e WEC

Porsche e Cadillac sono in progressione con le proprie LMDh, impegnate contemporaneamente tra FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship. I tedeschi e gli americani hanno perso il primo duello contro le Hypercar, una tendenza che potrebbe cambiare nelle settimane che verranno.

Chip Ganassi Racing e Porsche Penske Motorsport hanno disputato una solida prestazione in un tracciato ben conosciuto visti i test disputati in attesa della 12h di Sebring. Toyota appare leggermente distante, la musica potrebbe cambiare tra i saliscendi dell’impegnativo tracciato di Portimao (Portogallo).

Il passo mostrato dalle due auto, in ogni caso, è significativo. Non dimentichiamoci infatti il successo di Cadillac ottenuto nella 12h valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Peugeot dove sei?

Il giro di formazione della 1000 Miles of Sebring ha condannato la Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94, il resto dell’evento ha visto in difficoltà anche la gemella di Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne #93.

La 9X8 ha sofferto negli USA, impianto che fino al Prologue non aveva mai affrontato. Le difficoltà sono state molteplici, il risultato è stato deludente nei confronti di alcune squadre che non avevano mai corso prima di venerdì nel FIA WEC.

Ricordiamo infatti la decisione dei francesi di partecipare anche alle ultime tre competizioni del 2023, una scelta che per ora non ha pagato anche in seguito ad un progetto molto complesso che obiettivamente non ha eguali nell’intero gruppo delle Hypercar.

Not the way we wanted to start the season, but we will be back, stronger, in Portimao.#Peugeot9X8 #1000MSebring pic.twitter.com/WqeY7bb2Zz — Peugeot Sport (@peugeotsport) March 18, 2023

Peugeot ha faticato insieme a Glickenhaus ed a Vanwall. Come da copione sono stati molteplici i danni riscontrati dal brand americano e dalla squadra che batte bandiera austriaca, unici due prototipi non ibridi che partecipano al FIA WEC 2023.

Luca Pellegrini