Ferrari inizia bene il week-end del centenario della 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. La Rossa svetta in entrambe le sessioni cronometrate, entrambe disputate sotto il sole e con delle temperature molto elevate. Porsche, Toyota e Peugeot non sono lontane alla vigilia delle prove libere.

Test Le Mans: Ferrari apre le danze, Toyota sbaglia con la #7

Ferrari davanti con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51, rispettivamente al vertice nella prima e nella seconda sessione di una lunghissima giornata d’azione. Le due 499P si sono mostrate subito all’attacco, non conosciamo però ovviamente quale sia stato il vero lavoro dei protagonisti nella prima importante giornata in scena a Le Mans.

Toyota insegue, i giapponesi hanno completato un solido day-1 anche se è da segnalare un contatto contro le barriere all’uscita della ‘Esses’. La vettura #7 di Mike Conway è infatti finita nell’erba e successivamente contro le barriere, un incidente che in ogni caso non ha compromesso il lavoro dei nipponici durante il pomeriggio.

Bene Porsche nei Test Le Mans, incoraggiante domenica per Peugeot

Porsche ha concluso un buon fine settimana di test con Porsche Penske Motorsport. Le tre auto ufficiali del brand di Stoccarda inseguono al momento Ferrari e Toyota insieme a Peugeot che soprattutto in mattinata ha saputo mostrare dei tempi più che mai interessanti.

La 9X8, presente con una livrea speciale in vista della 24h casalinga, ha in ogni caso avuto un problema nelle prime tre ore d’azione. Da segnalare in merito un danno all’ibrido che ha fermato il prototipo #93, la vettura è stata condotta ai box a bordo di un carroattrezzi.

Nelle altre categorie menzione d’onore per JOTA #28 e JMW Motorsport #66 (Ferrari), rispettivamente avanti in LMP2 e GTE. Le squadre possono ora ‘riposarsi’ in vista di mercoledì quando si tornerà in azione per una giornata da non perdere con le qualifiche che come accaduto nella passata annata eleggeranno coloro che si contenderanno la pole-position giovedì sera.

Da Le Mans – Luca Pellegrini