René Rast esprime il proprio parere ai nostri microfoni alla vigilia della 6h di Monza, quarta tappa del FIA World Endurance Championship. Il portacolori di WRT è pronto per una nuova sfida nella serratissima LMP2, classe che dopo la 24h Le Mans è capitanata da JOTA Sport #38.

Il tedesco è tornato dopo diversi anni full-time nel mondo dei prototipi accanto a Sean Gelael/Robin Frijns. L’alfiere di Audi Sport milita anche regolarmente nel DTM, categoria in cui è tornato dopo una stagione d’assenza.

Il portacolori del team di Vincent Vosse ha riportato a ‘LiveGP.it’: “Siamo stati competitivi per ora in tutte le gare, speriamo di essere forti anche qui a Monza. Non bisogna commettere errori, abbiamo la possibilità di vincere o di finire a podio. Sono contento di essere qui, mi piace”.

Il plurivincitore del DTM, presente recentemente anche in Formula E, ha continuato dicendo: “Il campionato è cresciuto molto rispetto dall’ultima volta in cui ho corso. Tutto è più professionale e ci sono molti più rivali.

Non poteva mancare da parte del 35enne in merito alla nota serie teutonica che recentemente ha corso in quel di Norimberga. “Sono contento di come sta andando il DTM, mi trovo bene. Non mi aspettavo questi risultati. Le vecchie auto erano uniche, mi mancano. Credo che siano le migliori che io abbia mai guidato in tutta la mia carriera. In ogni caso attualmente ci sono tanti piloti e costruttori. Non manca l’azione, la race-1 del Norisring è stata un esempio perfetto”.

Da Monza – Luca Pellegrini