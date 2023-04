Porsche insegue Toyota e Ferrari a Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Le 963 LMDh cercano il secondo podio nella stagione dopo la solida prestazione in quel di Portimao alle spalle della 499P #50 e della GR010 Hybrid #8.

Porsche insegue il podio

Porsche Penske Motorsport ha tutte le carte in regola per puntare nuovamente alla Top3, una missione non scontata anche in seguito ad alcuni problemi avuti nelle prove libere di ieri. Il costruttore teutonico ha infatti riscontrato dei problemi tecnici, due noi distinte all’elettrico ed al cambio.

Per i tedeschi si tratta di un appuntamento speciale. Ricordiamo infatti del debutto di JOTA Sport, squadra che con Yifei Ye/Antonio Felix Da Costa/Will Stevens sarà la prima della storia delle Hypercar a presentare una 963 privata.

Dane Cameron (Porshe Penske Motorsport #5)

“Non sappiamo ancora se questa pista potrà aiutarci, ci sono molte situazioni da valutare a partire dai tre treni a disposizione per tutti i protagonisti. Ovviamente la nostra ambizione è vincere, non saremo soddisfatti fino a quando non riusciremo a battagliare per la vittoria. In ogni caso stiamo progredendo. Essere nel FIA WEC è molto stimolante, è una nuova sfida dopo aver corso e vinto in IMSA. Sto parlando di una nuova esperienza con molti costruttori, mi sto divertendo molto in ogni situazione. Penske sta svolgendo un lavoro eccellente, indubbiamente è servito il tempo speso in LMP2 nel 2022. Sono molti gli aspetti differenti rispetto al North America”

Kevin Estre (Porshce Penske Motorsport #6)

“Spa non è un tracciato semplice in cui settare la macchina, il test che abbiamo disputato in questo tracciato non è stato molto incisivo visto il bruttissimo meteo. Abbiamo in ogni caso una buona base di partenza su cui lavorare anche se onestamente non so se la vettura si adatterà bene alla pista. Sebring è speciale, mentre a Portimao siamo stati competitivi in un impianto più ‘tradizionale’. Non ho trovato molta difficoltà ad adattarmi con i prototipi dopo le gare fatte in GT3, ovviamente tutto è completamente differente in termini di guida”.

Da Spa – Luca Pellegrini