Peugoet ha presentato ufficialmente la nuova 9X8, l’hypercar del marchio transalpino per il FIA World Endurance Championship 2022. Dopo il forfait all’imminente 24h Le Mans l’appuntamento è per la 6h di Monza, manifestazione che vivremo il prossimo luglio.

Il prototipo appena presentato diventa il quarto della classe regina che per ora vanta Alpine, Toyota e Glickenhaus. La compagine francese ha rivelato a Portimao (Portogallo) la versione definitiva dell’auto che come abbiamo visto sin dalle prime immagini dello scorso luglio non presenta l’ala posteriore. Il progetto iniziale è stato quindi fedelmente rispettato, una caratteristica unica che non è esclusa dal regolamento.

James Rossiter, Loic Duval, Mikkel Jensen, Paul di Resta, Jean-Eric Vergne e Gustavo Menezes sono i piloti scelti per la 6h di Monza, quarto atto del FIA World Endurance Championship che al momento si sta preparando per la 24h Le Mans.

Le dichiarazioni dopo la presentazione della Peugeot 9X8

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del team, ha commentato alla stampa: “Siamo un po’ alla fine della storia, abbiamo iniziato con l’idea di non utilizzare l’alettone posteriore e abbiamo confermato tutti i nostri piani. Sono stati mesi molto impegnativi in ​​cui abbiamo fatto più di 10.000 km di prove, ma c’è ancora del lavoro da svolgere prima di gareggiare”.

Anche Linda Jackson, Managing Director di Peugeot, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per questo annuncio: “Il coinvolgimento di Peugeot nel FIA World Endurance Championship è un’ulteriore prova dell’inventiva del marchio e della sua innata passione per le competizioni. Questo passo contribuisce inoltre al trasferimento essenziale di tecnologie dalle auto da corsa alle auto di serie. Siamo impegnati a produrre una gamma elettrificata al 100% entro il 2024, la fase successiva è quella di un’offerta europea 100% elettrica nel 2030″.

Non poteva mancare l’opinione di Jean-Marc Finot, Direttore Stellantis Motorsport: “Oggi, a Portimao, il Team Peugeot TotalEnergies presenta il prototipo PEUGEOT 9X8. Questa vettura elegante ed estrema è il risultato di un intenso lavoro di squadra tra le nostre strutture Sport e Design. Il successo in competizione può venire solo dalla fusione delle competenze”.

Luca Pellegrini