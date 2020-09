Si è chiusa a Le Mans la qualifica che ha eletto gli equipaggi che nella giornata di domani si contenderanno la pole-position nella nuovissima hyperpole. La Toyota #8 di Kobayashi/Conway/Lopez ha registrato la miglior prestazione in 3.17.089. Secondo posto per gemella #8 di Buemi/Nakajima/Hartley attardati di 247 millesimi dalla leadership. Terzo posto al momento per la Rebellion #1 di Senna/Nato/Menezes.

Se in LMP1, la classe regina, tutti avevano garantito l’accesso alla ‘superpole di domani’, la situazione è ben diversa nelle altri classi. In LMP2 il miglior crono è stato registrato dall’Oreca #29 del team Nederland. Il terzetto composto da van Eerd/van der Garde/De Vries ha fermato il tempo in 3.26.648 davanti alla vettura #37 di Tung/Aubry/Stevens (DC Racing) ed alla #22 di Hanson/Albuquerque/Di Resta (United Autosport). Alla sessione di domani troveremo anche G-Drive #26, United Autosport #32 ed High Class Racing #33.

In GTE PRO Richard Westbrook regala all’Aston Martin la prima casella virtuale. Il compagno di box di Thiim/Sorensen #95 ha registrato il tempo record in 3.50.872. La vettura britannica precede in classifica la gemella #97 di Lynn/Martin/Tinknell e la Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Serra. Alla sessione di domani vi sarà anche la seconda Rossa di AF Corse (#71) e le due Porsche ufficiali.

In GTE Am i migliori al termine dei 45 minuti di qualifica è l’Aston Martin a dominare con Gunn/Farfus/Dalla Lana #98. La compagine britannica ha preceduto per 183 millesimi l’Aston Martin #90 di TF Sport con Eastwood/Yoluc/Adam. Benjamin Barker inserisce nella Top la Porsche di Gulf Motorsport insieme alla 488 GTE del Luzich Racing #61 ed alle 911 RSR GTE del Dempsey Proton Racing #77 e del Project 1 #56.

Appuntamento a domani mattina per determinare le prime tre file di ogni classe per la 24h di Le Mans 2020.

Tutti gli aggiornamenti su www.livegp.it

Luca Pellegrini