Test a Monza per Isotta Fraschini, casa italiana che è attesa nel breve periodo al debutto nel FIA World Endurance Championship. Il costruttore lombardo ha solcato per la prima volta la pista brianzola, location sfruttata anche da altre squadre per preparare la classica francese.

Isotta Fraschini al debutto a Monza

Dopo Vallelunga, il brand milanese ha deciso di svolgere due giornate di prove nel tempio della velocità. Marco Bonanomi ha preso il testimone da Maurizio Mediani, l’ex alfiere di Audi Sport ha svolto un lungo lavoro nel circuito casalingo.

Non abbiamo una certezza sul possibile debutto di Isotta Fraschini, l’omologazione arriverà in autunno e l’unico round che si potrebbe disputare prima della conclusione del FIA WEC che come sempre si terrà in Bahrain a novembre.

Tanti team in Italia prima di Le Mans

Il mese di maggio ha visto diverse squadre solcare l’Autodromo Nazionale di Monza in vista della prova più importante dell’anno. In merito segnaliamo la partecipazione negli scorsi giorni di Algarve Pro Racing (LMP2), PREMA (LMP2), Heart of Racing (Aston Martin), Kessel Racing (Ferrari) ed Iron Lynx (Ferrari).

Le compagini citate hanno seguito nell’ordine il lavoro disputato da Porsche Penske Motorsport e Ferrari ed alle prove private di Alpine, Vawall ed Inter Europol Competition. Ora l’attesa è massima per la 24h du Mans, evento che commenteremo tra meno di 30 giorni.

Rain has come and gone at Monza… ☀️ pic.twitter.com/599Qns4ssk — PREMA (@PREMA_Team) May 16, 2023

Ricordiamo che come sempre il lunghissimo fine settimana della 24h Le Mans inizierà nel primo week-end di giugno con i tradizionali test collettivi. Sarà una fase oltremodo importante in vista delle prove libere e soprattutto delle qualifiche, indette per la lunghissima giornata di mercoledì.

Successivamente giovedì è prevista la lotta per la pole-position ed altre prove, le ultime in vista della 24h che scatterà sabato 10 giugno alle ore 16.00. Venerdì invece ritroveremo la ‘parata dei piloti’ nelle vie del centro di Le Mans.

Luca Pellegrini